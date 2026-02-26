Külföld :: 2026. február 26. 09:16 ::

Phenjan kész javítani kapcsolatait az Egyesült Államokkal, de nem adja fel nukleáris arzenálját

A Koreai Munkapárt kilencedik kongresszusának lezárásakor Kim Dzsongün jelezte, hogy Phenjan kész javítani kapcsolatait az Egyesült Államokkal, amennyiben Washington feladja "ellenséges politikáját", ugyanakkor megerősítette, hogy Észak-Korea tovább bővíti nukleáris arzenálját. A dél-koreai kormány közeledési kísérleteit viszont elutasította, és Szöul "teljes összeomlását" sem zárta ki fenyegetés esetén - számoltak be csütörtökön nemzetközi hírügynökségek az észak-koreai állami KCNA hírügynökség jelentését idézve.

A csaknem egyhetes pártkongresszust szerdán éjszakai katonai díszszemlével zárták a phenjani Kim Ir Szen téren. A felvételek szerint nagy hatótávolságú rakétarendszereket - például interkontinentális ballisztikus rakétákat - nem mutattak be.

Kim a kongresszuson kijelentette: "nincs ok arra, hogy ne jöjjünk ki jól az Egyesült Államokkal", ha Washington tiszteletben tartja Észak-Korea alkotmányban rögzített nukleáris státuszát és felhagy konfrontatív politikájával. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatok jövője "teljes mértékben az amerikai fél hozzáállásától függ". Donald Trump amerikai elnök korábban többször jelezte, hogy kész újraindítani a párbeszédet; első hivatali ideje alatt háromszor találkozott Kim Dzsongünnel, de a nukleáris fegyverek terén a tárgyalások nem hoztak eredményt.

A phenjani vezető ugyanakkor hangsúlyozta: pártja "rendíthetetlen akarata" a nukleáris erő további megerősítése. Bejelentette a nukleáris fegyverek számának növelését, a bevetési képességek bővítését, valamint új generációs, szárazföldi és tengeralattjáróról indítható interkontinentális rakéták, mesterséges intelligenciával felszerelt fegyverrendszerek és drónok fejlesztését.

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) korábbi becslése szerint Észak-Korea mintegy 50 nukleáris robbanófejjel, és további 40 előállításához elegendő hasadóanyaggal rendelkezhet.

Kim beszédében "rettenetes megtorló csapásokat" helyezett kilátásba minden, Észak-Korea szuverenitását sértő katonai lépéssel szemben.

Dél-Koreával kapcsolatban Kim Dzsongün élesen fogalmazott: Szöult "a legellenségesebb entitásnak" nevezte, és kijelentette, hogy Phenjan végleg kizárja a délt "az azonos nemzet kategóriájából". A dél-koreai elnök vezette kormány békülékeny gesztusait "ügyetlen megtévesztésnek" minősítette. Figyelmeztetett, hogy Észak-Korea "bármilyen akciót" indíthat, ha biztonsági környezetét fenyegetés éri, és a dél "teljes összeomlása" sem kizárt.

A szöuli egyesítési minisztérium "mély sajnálatát" fejezte ki az északi álláspont miatt, és közölte: a kormány továbbra is a békés együttélés politikáját követi, nem törekszik erőszakos egyesítésre vagy ellenséges lépésekre.

(MTI)