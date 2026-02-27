Külföld :: 2026. február 27. 07:34 ::

10,2 százalékkal nőtt az amerikai bankok nyeresége tavaly

Az amerikai bankok együttes nyeresége tavaly 295,6 milliárd dollár volt, 27,5 milliárd dollárral (10,2 százalékkal) nagyobb az előző évinél - áll az amerikai szövetségi betétbiztosítási társaság (FDIC) honlapján.

A negyedik negyedévben az ország 4336 kereskedelmi bankjának és a biztosítási rendszerben részt vevő takarékpénztárának együttes adózott nyeresége 77,7 milliárd dollárt tett ki, ez 2 százalékkal (1,6 milliárd dollárral) csökkent az előző negyedévhez képest. Éves összevetésben a nyereség 16,5 százalékkal, 11 milliárd dollárral) emelkedett.

Az átlagos eszközarányos jövedelmezőség (ROA) 1,24 százalék volt a negyedik negyedévben, kisebb a harmadik negyedévi 1,27 százaléknál, de nagyobb a 2024 negyedik negyedévi 1,1 százaléknál.

A bankok átlagos nettó kamatmarzsa a harmadik negyedévi 3,34 százalékról 3,39 százalékra, 2019 eleje óta a legmagasabb szintre emelkedett a tavalyi utolsó három hónapban, amihez a nettó kamatbevétel 2,2 százalékos emelkedése járult hozzá.

A bankok teljes hitelállománya a harmadik negyedévvel összevetve 2 százalékkal emelkedett, éves szinten 5,9 százalékkal, 11 negyedév óta a legjelentősebben nőtt. A belföldi betétek 1,8 százalékkal nőttek, ami a hatodik egymást követő negyedéves emelkedés.

Az Egyesült Államokban a problémásnak ítélt bankok száma 60-ra nőtt a negyedik negyedévben a negyedévvel korábbi 57-ről. 2024 utolsó három hónapjában a számuk magasabb, 66 volt.

(MTI)