2026. február 27. 13:41

Olajszennyezés érte el a thaiföldi Phuket szigetének strandjait

A thaiföldi Phuket szigetének több strandját is elérte az az olajszennyezés, amely egy teherhajó február eleji balesetének következtében alakult ki az Indiai-óceánon - közölték pénteken a helyi hatóságok.

A Banglades felé tartó Sealloyd Arc nevű teherszállító hajó február 7-én szenvedett balesetet és fordult az oldalára Phuket partjainál. A 16 fős legénységet kimentették, de a hajó pár órán belül elsüllyedt, és a roncsból olaj kezdett szivárogni a tengerbe.

A baleset utáni első napokban a széljárás még távol tartotta az olajat a partoktól, de egy ideje már a turisták körében közkedvelt nyaralóhelyeken, például Ya Nui strandján és a Ko He nevű kis sziget Banana Beach strandján is megjelent a szennyeződés.

"Aggasztónak tartjuk az esetet, mert a baleset már két hete történt, de a helyzet nem látszik javulni. Félő, hogy a tengeri élővilág és a parthoz közeli korallzátonyok károsodhatnak, és mindez esetleg a turizmusra is rossz hatással lehet" - mondta el egy helyi tisztségviselő, aki szerint a kormánynak gondoskodnia kellene a roncs ártalmatlanításáról.

A hajóroncs jelenleg 60 méteres mélységben van, ami megnehezíti az olajszivárgás megfékezését. A thaiföldi tengerészet diszpergálószerrel próbálja kezelni a szennyezést. A Thai PBS televízióban bemutatott képsorok szerint a strandokról a helyi lakosok igyekeznek eltüntetni az olajréteget.

(MTI)