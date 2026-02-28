Külföld :: 2026. február 28. 07:09 ::

Lezuhant egy frissen nyomtatott pénzt szállító katonai gép Bolíviában

Lezuhant pénteken a bolíviai légierő egyik teherszállító repülőgépe a dél-amerikai ország nyugati részén lévő el Alto repülőteréhez közel, legkevesebb 20-an meghaltak, többen megsérültek - közölte a bolíviai védelmi miniszter.

Marcelo Salina elmondta, hogy a C–130 Hercules típusú, frissen nyomtatott pénzt szállító gép Santa Cruz felől indult, azonban lecsúszott a kifutópályáról és egy autópálya melletti mezőn csapódott be, súlyosan megrongálva több járművet is.

A C-130H Hercules with the Bolivian Air Force crashed earlier this evening on a major roadway outside of El Alto International Airport in La Paz, Bolivia, killing 15 and injuring more than 30. The C-130, which had departed from Santa Cruz several hours before carrying new… pic.twitter.com/uP1VTAaFNb February 28, 2026



A tűzoltók a lángokat eloltották, de Pavel Tovar országos tűzoltóparancsnok közlése szerint több gépjármű teljesen összeroncsolódott, és a romok alatt további holttestek lehetnek.

Tovar kiemelte: a mentést nehezíti az a több száz ember, aki azonnal megjelent a szerencsétlenség helyszínén, hogy összeszedhesse a repülőgépből kihullott papírpénzt.

A hatóságok a sokaságot - a közösségi médiában is megjelent felvételek tanúsága szerint - könnygázzal és vízágyúval igyekeztek feloszlatni, többeket pedig őrizetbe vettek.





At least 15 people were killed and more… A Bolivian Air Force C-130 Hercules cargo plane carrying newly printed banknotes crashed Friday evening after veering off the runway at El Alto International Airport near La Paz, slamming into vehicles on a busy avenue amid bad weather.At least 15 people were killed and more… pic.twitter.com/aBxDGz2OgV February 28, 2026

A tragédia ügyében vizsgálat indult.

(MTI)