2026. február 28. 18:44

Starmer és a fából vaskarika: a brit légierő "védelmi célú bevetéseket" hajt végre

Nagy-Britannia nem vett részt az iráni célpontok ellen végrehajtott amerikai és izraeli támadásokban, de a brit királyi légierő (RAF) repülőgépei felszálltak és védelmi célú feladatokat hajtanak végre a térségben - közölte szombaton Keir Starmer brit miniszterelnök.

A munkáspárti kormányfő további részletek ismertetése nélkül úgy fogalmazott: az RAF gépei összehangolt regionális műveletekben vesznek részt a brit állampolgárok és Nagy-Britannia szövetségesei védelmében, ahogy azt más esetekben is tették a nemzetközi joggal összhangban.

Starmer "visszataszítónak" nevezte az iráni rezsimet, amely szavai szerint saját állampolgárainak ezreit gyilkolta meg, brutálisan eltipor minden ellenállást és a térség destabilizálására törekszik, ráadásul még Nagy-Britanniában is közvetlen fenyegetést jelent az ellenzékiekre és a zsidó közösségre.

(MTI)