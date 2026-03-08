Külföld :: 2026. március 8. 12:47 ::

Krokodilveszélyre figyelmeztetett Ausztráliában a rendőrség az árvizek miatt

A súlyos árvizek miatt a "mindenütt jelen lévő krokodilokra" figyelmeztetett vasárnap az ausztráliai Északi Terület állam rendőrsége.

Az árvizek miatt több ezer embert evakuáltak. Helikoptereket és repülőgépeket vetettek be a távoli területeken élő közösségek kimenekítésére.

"A helyzet nem is lehetne rosszabb" - nyilatkozta Shaun Gill rendőrparancsnok vasárnap újságíróknak. Kijelentette: "legalább" 90 háztartás maradt áram nélkül, és figyelmeztette a lakosokat a krokodilok veszélyére. "Krokodilok vannak mindenhol. Kérem, ne fürödjenek! Az üzenet nagyon egyértelmű" - tette hozzá.

Az Északi Területet heves esőzések sújtották a hétvégén, Katherine városa 1998 óta a legsúlyosabb áradásokkal küzdött. A rendőrség szombaton több mint ezer embert evakuált a területről, helikoptereket és repülőgépeket vetve be a távoli területeken élő közösségek megmentésére.

Az Északi Terület miniszterelnöke, Lia Finocchiaro bejelentette, hogy több iskola hétfőn zárva tart az áradások miatt.

Az ausztráliai Északi Terület az ország egyik legkevésbé lakott régiója, amelyet gyakran sújtanak szélsőséges időjárási jelenségek.

(MTI)