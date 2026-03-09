Külföld :: 2026. március 9. 10:12 ::

"Rendkívül erőszakos antiszemita cselekmény" történt a belgiumi Liege-ben

Robbanás történt hétfőre virradóan a belgiumi Liege egyik zsinagógája előtt, személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett - közölte rendőrségi információk alapján a La Libre Belgique című, angol nyelvű belga napilap hétfőn.

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a robbanás röviddel hajnali 4 óra előtt történt. A szemközti épületek ablakai betörtek. A kerület egy részét lezárták, a hatóságok egy több utcára kiterjedő biztonsági övezetet alakítottak ki.

A liege-i önkormányzatnál a hatóságok közlésére hivatkozva elmondták: a robbanás gyújtogatás eredménye volt.

Kijelentették: a polgármester és a városi tanács elítéli a "rendkívül erőszakos antiszemita cselekményt", mely ellentétes Liege mások iránt érzett tiszteletének hagyományával. "Nem engedhetjük meg, hogy külföldi konfliktusok terjedjen át a városunkra" - fogalmazott Willy Demeyer, Liege polgármestere hétfő reggel.

Közölte továbbá: kapcsolatban áll a szövetségi belügyminiszterrel a szükséges következő lépések meghozatalával kapcsolatban.

(MTI)