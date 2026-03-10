Külföld :: 2026. március 10. 13:58 ::

Norvég-német lőszergyártó vállalat megalapítását engedélyezte a német versenyhivatal

A német szövetségi versenyhivatal jóváhagyta a norvég Nammo Raufoss és a német Diehl Defence közös vállalatának megalapítását, amely 155 milliméteres tüzérségi lőszerek gyártására jön létre Németországban - közölte a hatóság kedden.

A két vállalat közösen nyerte el a Bundeswehr nagy értékű tenderét 155 milliméteres tüzérségi lőszerek gyártására és szállítására. A szerződés teljesítéséhez szükséges volt a közös vállalat létrehozása, amely most a bonni székhelyű Bundeskartellamt (versenyhivatal) jóváhagyásával valósulhat meg.

A döntés új versenytársat teremt a német piacon az ágazat jelenlegi vezetője, a Rheinmetall számára. A projekt lehetővé teszi, hogy a norvég védelmi vállalat új gyártókapacitást építsen ki a Bodeni-tó mellett működő Diehl Defence céggel együttműködésben.

A hatóság szerint a projekt nem korlátozza a versenyt. Andreas Mundt, a Bundeskartellamt elnöke rámutatott: a Diehl önállóan nem tudta volna teljesíteni a megrendelést, mivel a lőszert a Nammo fejlesztette ki, és a szükséges szellemi tulajdonjogokkal is ő rendelkezik.

A tervek szerint a Diehl Németországban építi fel a tenderfeltételeknek megfelelő gyártóüzemet, és a közös vállalat megbízásából végzi majd a termelést. A Nammo licenceli a gyártáshoz szükséges technológiát és egyes alkatrészeket is szállít.

A hosszú távra tervezett projekt célja a Bundeswehr és szövetségesei ellátásbiztonságának erősítése a 155 milliméteres tüzérségi lőszerből; a megrendeléshez a német hadseregen kívül más államok is csatlakozhatnak - közölte a versenyhivatal.

(MTI)