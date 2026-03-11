Külföld, Háború :: 2026. március 11. 20:24 ::

Spanyolország megszüntette izraeli nagykövetének megbízatását

Spanyolország megszüntette izraeli nagykövetének megbízatását, és tel-avivi külképviseletét egyelőre ügyvivő vezeti, miként jelenleg Izrael madridi misszióját is - közölte külügyminisztériumi illetékesekre hivatkozva az EFE spanyol hírügynökség szerdán.

A nagyköveti posztot 2021 óta betöltő Ana María Sálomon Pérez az elmúlt fél évben már nem tartózkodott Izraelben, ahonnan konzultációra hívták haza "határozatlan időre" még tavaly szeptemberben, tiltakozásul a spanyol kormányt bíráló izraeli kijelentések miatt.

A nagykövet távozása most vált véglegessé, miután megbízatásának megszüntetését közzétették a hivatalos állami közlönyben (BOE).

A két ország között azután vált feszültté a viszony, hogy Spanyolország 2024 májusában hivatalosan elismerte az önálló palesztin államot, a kétállami megoldást nevezve a tartós béke zálogának a térségben.

Az izraeli kormány még abban a hónapban hazarendelte madridi nagykövetét, Rodica Radian-Gordont, a külképviseletet azóta Dana Erlich ügyvivő vezeti.

Az elmúlt csaknem két évben elmélyült a diplomáciai konfliktus a két ország között a kormányok egymást bíráló megjegyzései miatt. Pedro Sánchez spanyol kormányfő például népirtásnak nevezte a palesztin területen, Gázában zajló harcokat, és a Spanyolország által bevezetett fegyverembargó egész Európára történő kiterjesztését is sürgette Izraellel szemben. Gideon Szaár izraeli külügyminiszter viszont többször is antiszemitának minősítette a spanyol miniszterelnököt és kormányát, valamint két spanyol kormánytagtól is megtagadták a belépést Izrael területére.

(MTI)