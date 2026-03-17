Külföld :: 2026. március 17. 13:52 ::

Moszkva segítséget nyújtana Havannának

Moszkva kész arra, hogy az erejéhez mérten minden segítséget megadjon Havannának - jelentette ki Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótitkára kedden újságíróknak.

"Súlyos humanitárius problémák alakulnak ki abban az országban. Oroszország kész az erejéhez mérten minden segítséget megadni számára. Mindezeket a kérdéseket kubai partnereinkkel egyeztetjük" - mondta Peszkov egy kérdésre válaszolva.

A Kreml szerint Moszkva szakértői és munkaszintű kapcsolatot tart fenn a havannai vezetéssel. Hangot adott álláspontjának, miszerint Kuba független állam, "amely súlyos gazdasági nehézségekkel küzd a külső erők által rákényszerített, fojtogató embargó miatt".

Ukrajnáról szólva azt hangoztatta, hogy Kijev az orosz régiók elleni támadásokkal folytatja hiábavaló ellenállását ahelyett," hogy meghozná a szükséges, felelősségteljes döntést, és utat nyitna a további békefolyamat számára". Hozzátette, hogy az orosz hadsereg folytatja a "különleges hadműveletet", teljesítve annak a céljait, valamint biztosítva az orosz régiók biztonságát.

(MTI)