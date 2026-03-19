Külföld, Extra :: 2026. március 19. 20:21 ::

Hittler csap össze Zielinskivel egy francia kisvárosban

Egy francia kisváros azonnal virálissá vált az interneten, miután kiderült, hogy a vasárnapi önkormányzati választáson Charles Hittler Antoine Renault Zielinskivel és egy harmadik jelölttel küzd meg a polgármesteri székért. Nagyjából 2785-en laknak Arcis-sur-Aube-ban, ahol a Le Monde szerint Hittler, a jelenlegi polgármester 37 százalékkal nyert a választás első fordulójában, Zielinski viszont Annie Soucat után harmadik helyen végzett.





His family is distressed, noting even headlines joking that locals are "Hitlerites." A small French town's mayoral race went viral because of the candidates' names: Hittler vs Zielinski. Mayor Charles Hittler says the attention spiraled—"it has gone completely crazy". His family is distressed, noting even headlines joking that locals are "Hitlerites." March 19, 2026

„Egész életemben előfordult, hogy a nevemmel viccelődtek. Néha bajuszt rajzoltak a választási plakátjaimra. Soha nem volt nagy ügy” – nyilatkozta Charles Hittler a BBC-nek. Szerinte most teljesen elszabadult a helyzet, mert látott olyan cikkeket, amelyekben azt állították, hogy Arcis lakosságának 37 százaléka „hitlerista”.

A francia közösségi médiát a BBC szerint elárasztották az Adolf Hitler és Volodimir Zelenszkij küzdelméről szóló vicces bejegyzések. A lapnak mindkét jelölt mesélt arról, hogy honnan jön a Hitlerre és Zelenszkijre emlékeztető neve.

Hittler, a nyugdíjas laborvezető azt mondta, hogy a német határ közelében lévő Elzász régióból származik, apja pásztor volt, akit kényszermunkára vittek Németországba a második világháborúban. „Miután visszatért, megismerkedett az anyámmal. Mindenki azt mondta: »Meg kell változtatnod a nevedet.« Ez 1949-ben volt. A háború még friss emlék volt. De hatalmas adminisztratív fejfájást jelentett volna, és sok pénzbe került volna, ezért nem tették meg” – fogalmazott a francia kisváros regnáló polgármestere.

Franciaországban kevesen maradtak a családjából, az elzászi unokatestvéreinek csak lányai születtek, így a Hittler név lassan kikopik. A polgármester egyik fia máshogy ejti a nevét, hogy elkerülje a kínos helyzeteket, az unokái pedig anyjuk vezetéknevét vették fel. Hozzátette, van egy lánya és egy menye ezzel a névvel, ők más francia településeken indulnak a helyi önkormányzati választásokon.

A 28 éves Antoine Renault-Zielinski vámőr, aki nemrég érkezett Arcisba. Nevének második fele lengyel édesanyjától származik. A jelölt a francia BFM tévécsatornának azt nyilatkozta: gyakran szokták tőle kérdezni, rokona-e Zelenszkijnek, válaszul azt szokta mondani, hogy az ő neve máshogy végződik.

„Vasárnap kezdtem el látni az X-en keringő üzeneteket a neveinkről, és azt hittem, csak egy buta vicc. De fokozatosan rájöttem, hogy mindenki rólunk beszél! Megértem, miért találják ezt az emberek szórakoztatónak. Személy szerint nem nevetek rajta, de nem is zavar. Jobb lenne, ha más okokból beszélnének Arcisról, de legalább felkerültünk a térképre” – mondta a Renault-Zielinski.

(Telex nyomán)