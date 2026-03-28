Külföld, Extra :: 2026. március 28. 09:17 ::

Kár érte: lábon lőtte magát egy titkosügynök Philadelphiában

A philadelphiai repülőtérhez tartó Jill Bident kísérő amerikai titkosügynök péntek reggel véletlenül lábon lőtte magát. Az egykori first lady nem sérült meg, az érintett ügynököt pedig stabil állapotban szállították kórházba – írta meg a New York Post, melyet a Mandiner szemlézett.



A Biden-közelség ragályos lehet (kép: AFP)

Nate Herring szóvivő tájékoztatása szerint az ügynök nem szenvedett életveszélyes sérülést, a helyszínről kórházba szállították, állapota stabil. A közlés szerint a fegyver egy autóban, gondatlanság miatt sült el. Az ügy körülményeinek feltárására vizsgálat indult.