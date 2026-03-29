2026. március 29. 07:27

XIV. Leó pápa a vagyon megosztására szólított fel Monacóban

A vagyonuk megosztására szólította fel a világ egyik leggazdagabb államának lakóit XIV. Leó pápa szombaton, Monacóban tett egynapos látogatásán.

"Isten szemében semmit sem kapunk ok nélkül" - mondta a pápa a monacói uralkodócsalád és a helyi elit előtt. Hozzátette: a kapott javak nem arra valók, hogy megtartsuk őket, hanem hogy megosszuk, "hogy mindenki élete jobbá váljon".

A katolikus egyházfő az első pápa, aki az elmúlt csaknem ötszáz év alatt ellátogatott a Földközi-tenger partján fekvő hercegségbe, ahol a milliárdosok aránya a legmagasabb a világon.

A pápa a Vatikánból helikopteren érkezett Monacóba, ahol elsőként II. Albert monacói herceggel találkozott, ajándékul pedig egy Assisi Szent Ferencet ábrázoló alkotást adott át. A XIII. századi szent gazdag kereskedőcsaládból származott, de lemondott földi javairól, és életét a szegények szolgálatának szentelte.

Beszédében az egyházfő arra kérte a hercegség lakóit, hogy "vagyonukkal a törvényt és az igazságosságot szolgálják".

A 70 éves pápa monacói útja a második külföldi látogatása Olaszországon kívül. Monaco a világ második legkisebb állama a Vatikán után.

(MTI)