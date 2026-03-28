Külföld :: 2026. március 28. 15:21 ::

Ezúttal a görögök félhetnek a Frontex ajándékától

Huszonhat embert, köztük egy nőt és egy gyereket mentettek ki az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége (Frontex) tagjai a Földközi-tengeren sodródó gumicsónakból az ügynökség közleménye szerint.

A Frontex a görög parti őrséghez eljuttatott beszámolójában azt közölte, két embert egy krétai kórházba vittek.

A parti őrség részéről azt közölték, az incidens csütörtökön történt, a kimenekítettek beszámolóira hivatkozva elmondták, hogy a líbiai partok felől induló csónak utasai hat napon át hánykolódtak étel és víz nélkül a tengeren, és ez idő alatt 22 ember meghalt. Az ő holttestüket, az embercsempészek parancsára a tengerbe dobták.

A görög hatóságok embercsempészet és gondatlan emberölés gyanújával őrizetbe vettek két, dél-szudáni állampolgárságú férfit.

(MTI)