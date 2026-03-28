Külföld :: 2026. március 28. 15:44 ::

Halálra késelte 13 éves fiát egy apa Németországban - a család többi tagja is súlyosan megsebesült

Halálra késeltek egy 13 éves fiút a Németország nyugati részén fekvő Wittenben, a rendőrség az áldozat apját őrizetbe vette - közölte a hatóság szombaton.

A tájékoztatás szerint a fiú 9 éves húga és édesanyja súlyosan megsebesült, kórházban ápolják őket. A hatóság elmondása szerint a család lakásában kezdődött a veszekedés, amely a nyílt utcán folytatódott, ahol a fiú végül a gyors orvosi beavatkozás ellenére belehalt sérüléseibe. Az ügyben emberölés miatt indult eljárás, a fiú apja, a feltételezett elkövető őrizetben van, és bíróság elé állítják. A rendőrség további részletekkel nem szolgált.

(MTI)