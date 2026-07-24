Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. július 24. 09:50 ::

Tíz családi házba tört be egy 18 éves cigánybűnöző, még széfet is zsákmányolt

A rendőrök kezdeményezték a letartóztatását annak a jászapáti férfinak, aki 10 helyi családi házból lopott. Zsákmányolt egy széfet is, amiben 1 millió forint értékben pénz és ékszerek voltak.

Egy jászapáti lakos július 19-én hajnalban bement egy helyi családi házba, egy szekrényből kitépte a széfet a bútorlappal együtt, és magával vitte. A széfben 600 ezer forint volt, valamint arany és ezüst ékszerek, továbbá személyes fényképek. A kár 1 millió forint.

A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították a tolvajt.

Az elemzés során megállapították, hogy aznap hajnalban ugyanaz a férfi egy másik családi házba is bejutott. Onnan mobiltelefont, bankkártyát, parfümöt és telefontöltőt vitt el. Azonban még több, korábban elkövetett vagyon elleni bűncselekmény is a 18 éves "fiatal" terhére róható.

Összesen 13 rendbeli lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását - közölték honlapjukon.