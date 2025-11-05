Gazdaság :: 2025. november 5. 12:54 ::

29 havi csúcsra gyorsult az euróövezeti gazdaság növekedése

Az euróövezeti magánszektor októberben a legerősebb ütemben bővült 2023 májusa óta, a HCOB kompozit BMI 52,5 pontra emelkedett a szeptemberi 51,2-ről - derül ki az S&P Global kedden közzétett beszerzésimenedzser-index (BMI) jelentéséből. A növekedést a szolgáltató szektor hajtotta, miközben a feldolgozóipari teljesítmény csak szerény mértékben javult.

A szolgáltatói aktivitási index 17 havi csúcsra, 53,0 pontra ugrott a szeptemberi 51,3 pontról. Az új megrendelések két és fél éve a legnagyobb ütemben nőttek, elsősorban a belföldi keresletnek köszönhetően - az exportmegrendelések viszont enyhe csökkenést mutattak, de három hónapja a legalacsonyabb ütemben.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének növekedését számszerűsíti, az 50 pont alatti érték pedig zsugorodását.

A foglalkoztatás 16 hónapja a leggyorsabb ütemben nőtt, a szolgáltató szektor bővítése ellensúlyozta a feldolgozóiparban gyorsuló leépítéseket. A megrendelésállomány októberben stagnált, miután szeptemberben csökkent.

A beszerzési költségek inflációja harmadik hónapja lassult, messze elmaradva a hosszú távú átlagtól. Ugyanakkor a késztermékárak inflációja hét hónapja a leggyorsabb ütemben emelkedett, mindkét szektorban.

A nagyobb euróövezeti országok közül Spanyolország érte el a legjobb teljesítményt 56,0 ponton, 10 havi csúcson. A német BMI index 53,9 pontot ért el 29 havi csúcson, Írország 53,7 ponttal 5 havi csúcsot, Olaszország pedig 53,1 ponttal 19 havi csúcsot ért el. Franciaország viszont az előzetes 46,8 pontnál kissé jobban teljesített, de így is 8 havi mélypontra esett a gazdasági teljesítménye a kompozit BMI 47,7 pontjával.

Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza a felmérés megállapításait kommentálva elmondta: "végre pozitív hírek az euróövezetből. A szolgáltató szektor októberben lendületesen bővült, az új üzletek növekedése 2024 májusa óta a legerősebb. Németország 3,3 pontos ugrása ellensúlyozta a francia visszaesést, ahol a politikai bizonytalanság fogja vissza a fogyasztást. A költségoldali infláció enyhül, az árazási nyomás nem aggasztó - az ECB számára nem jelenthet fejfájást. A gazdasági helyreállítás egyre szélesebb kört ölel fel: Németországot és Franciaországot leszámítva két és fél éve a legnagyobb lendületet vette a növekedés".

(MTI)