Sport :: 2025. augusztus 28. 08:07 ::

Ismét világrekordot lőtt a Farkas, folytatódik a sikersorozat

Újabb világcsúcs ! Újabb világrekord! Az első forduló 70# ,ázsiai stílus 525, 08 méteres világrekordja után ma új harc következett! Sikerült a lehetetlennek tűnő távolság! – írja bejegyzésében Mónus József az újabb sikeréről.

Sikerült a 35# , ázsiai stílusban 379,73 métert , azaz egy új világcsúcsot lőnöm!

Nem tudom honnan volt az erő! Azt tudom, halálosan elfáradt, ólomnehéz kézzel az utolsó lövésnél áttollazni a nyílvesszőket nem volt egyszerű feladat! – írja.

Harcolni, küzdeni fogok az utolsó nyílvesszőig, hogy a világ legnagyobb íjász világszervezetének , a World Archery világrekordlövő versenyén egy új világrekordot lőhessek, a magyar emberek örömére, a magyar zászló büszkeségéért!

Új harc, új forduló következik! Jönnek az 1000 méter feletti lövések! Ha a jó Isten érdemesnek talál rá!