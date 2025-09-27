Sport :: 2025. szeptember 27. 17:15 ::

Oroszország és Fehéroroszország ismét teljes jogú tagja a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságnak

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) szombati, szöuli közgyűlésén úgy döntött, hogy Oroszország és Fehéroroszország ismét teljes jogú tagja a szervezetnek. Az elnöki poszton újraválasztották a brazil Andrew Parsonst.

Oroszországot és Fehéroroszországot az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta sújtották szankciók az IPC-ben. A mostani döntéssel megnyílhat az út afelé, hogy a két ország sportolói - akár már a saját zászlójuk alatt és csapatban is - ott legyenek a márciusi, milánói-cortinai téli paralimpián. A versenyen szereplő hat sportág nemzetközi szövetségénél ugyanakkor továbbra is felfüggesztett a tagságuk, a kvalifikációs rendszer így egyelőre kidolgozásra vár.

A közgyűlésen további négy évre újraválasztották az IPC brazil elnökét, Andrew Parsonst, valamint felvették a tagok közé Bolíviát, Dél-Szudánt és a Nemzetközi Sportmászó Szövetséget. Így már 211 tagja van a szövetségnek, köztük 185 nemzeti paralimpiai bizottság.

Időhiány miatt az elnökségi tagok megválasztását elnapolták, erre majd később, egy online közgyűlés keretében kerül sor. A grémiumba Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke is pályázik.

(MTI)