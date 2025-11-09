Sport :: 2025. november 9. 07:35 ::

Djokovics megnyerte pályafutása 101. trófeáját

Pályafutása 144. döntőjében a 101. trófeáját nyerte Novak Djokovics, aki az athéni, 766 ezer dollár (254 millió forint) összdíjazású keménypályás tenisztorna végjátékában nagy csatában bizonyult jobbnak az olasz Lorenzo Musettinél.

A 38 éves szerb klasszis szetthátrányból, 3 óra 1 perc alatt verte ellenfelét, aki ezzel lemarad az indulásról a vasárnap kezdődő torinói ATP-világbajnokságon, a részvételhez ugyanis győznie kellett volna.

Djokovics - aki már korábban kvalifikálta magát a viadalra - a 100. trófeáját még májusban szerezte meg Genfben.

A 24-szeres Grand Slam-győztes korábbi világelső így már csak két sikerre van a svájci Roger Federertől (103) és nyolcra a rekordot tartó amerikai Jimmy Connorstól (109).

A 38 éves és öt hónapos Djokovics a legidősebb tornagyőztes az ausztrál Ken Rosewall óta, aki 43 éves volt, amikor 1977-ben Hongkongban győzött.

A szintén szombaton véget ért metzi torna döntőjében az amerikai Learner Tien diadalmaskodott, ugyancsak óriási küzdelemben verve a hetedik helyen kiemelt brit Cameron Norrie-t.

Eredmények, döntők:

Athén:

Djokovics (szerb, 1.)-Musetti (olasz, 2.) 4:6, 6:3, 7:5

Metz:

Tien (amerikai)-Norrie (brit, 7.) 6:3, 3:6, 7:6 (8-6)

(MTI)