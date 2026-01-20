A magyar válogatott ötméteresekkel 15-14-re legyőzte a címvédő és világbajnok spanyol csapatot a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének zárófordulójában kedden, ezzel bejutott a legjobb négy közé.
A meccs hőse Vogel Soma volt, aki a rendes játékidőben és a végjátékban is két-két büntetőt hárított.
Varga Zsolt együttese ezzel megőrizte veretlenségét a spanyolokkal szemben a kontinensviadalok történetében. Ez volt a két csapat 21. összecsapása, a rivális egyszer sem győzött. A spanyolok 2018 óta a két olimpiát leszámítva minden világversenyen dobogósok voltak, ez a sorozat szakadt most meg.
A magyar csapatra két nap pihenő vár, a pénteki elődöntőben pedig jó eséllyel a görögökkel csap össze.
(MTI)