Férfi vízilabda Eb - ötméteres dráma után elődöntős a magyar válogatott

A magyar válogatott ötméteresekkel 15-14-re legyőzte a címvédő és világbajnok spanyol csapatot a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének zárófordulójában kedden, ezzel bejutott a legjobb négy közé.

A meccs hőse Vogel Soma volt, aki a rendes játékidőben és a végjátékban is két-két büntetőt hárított.

Varga Zsolt együttese ezzel megőrizte veretlenségét a spanyolokkal szemben a kontinensviadalok történetében. Ez volt a két csapat 21. összecsapása, a rivális egyszer sem győzött. A spanyolok 2018 óta a két olimpiát leszámítva minden világversenyen dobogósok voltak, ez a sorozat szakadt most meg.

A magyar csapatra két nap pihenő vár, a pénteki elődöntőben pedig jó eséllyel a görögökkel csap össze.

