A finnek hazaküldték síugrócsapatuk részeges vezetőedzőjét

Igor Medvedet, a finn síugróválogatott szlovén vezetőedzőjét alkoholfogyasztás miatt hazaküldték a milánói-cortinai téli olimpiáról.

"Alkoholfogyasztással kapcsolatos ügy miatt Igor Medved ma hazautazott. Komolyan vesszük a csapat szabályainak megsértését, és gyorsan reagálunk" - közölte Janne Hanninen csapatmenedzser a Finn Síszövetség csütörtökön kiadott sajtóközleményében.

A finnek a hatodik helyen végeztek a keddi vegyes csapatversenyben. A szlovén szakvezető helyét Lasse Moilanen vette át, de a szakember szerződését egyelőre nem bontották fel, az ügyet az olimpia után vizsgálják ki.

Medved elismerte, hogy hibázott, sajnálatát fejezte ki, bocsánatot kért a finn csapattól, a sportolóktól és a szurkolóktól.

(MTI)