Sport :: 2026. március 21. 16:06 ::

Szenegál nem adja vissza az Afrikai Nemzetek Kupáját

Szenegál nem kívánja visszaadni az Afrikai Nemzetek Kupáját azok után, hogy futballválogatottját utóbb technikai vereséggel sújtották, és megfosztották kontinentális bajnoki címétől.

Ezt Kalidou Koulibaly, a csapat oszlopos tagja tudatta Instagram-oldalán.

"Tiszteld a bajnokokat, a trófea itt van. És sehova sem megy. Mindenki láthatja, hogy a kezemben van" - írta a 34 éves védő.

Állásfoglalása előtt a Szenegáli Labdarúgó Szövetség (FSF) igazságtalannak nevezte, hogy válogatottjától elvették a bajnoki címet, és a döntést követően bejelentette, hogy fellebbezést nyújt be a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz.

Az afrikai kontinentális szövetség (CAF) fellebbviteli bizottsága kedden megsemmisítette az Afrikai Nemzetek Kupája január 18-i döntőjének végeredményét, és a pályát tiltakozásul közel negyedórára elhagyó Szenegál helyett Marokkót hirdette ki győztesnek. A kaotikus körülmények között befejeződött rabati finálét hosszabbítás után 1-0-ra a szenegáli válogatott nyerte, a friss döntéssel azonban Marokkó együttese győzött 3-0-ra.

Az elsőfokú ítélet még helyben hagyta az 1-0-s végeredményt, de a döntéshozók több mint egymillió dolláros büntetést és eltiltásokat szabtak ki a két csapat játékosaira és tisztviselőire. A szenegáli szövetség szerint "igazságtalan, példátlan és elfogadhatatlan" döntés született, amely "rossz hírbe hozza az afrikai labdarúgást".

(MTI)