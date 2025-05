Extra :: 2025. május 25. 17:28 ::

"A kis Martin” kalandjai újratöltve - Heti progresszió (CCLXXXIV. rész)

Ismét eltelt egy hét, én pedig ismét jelentkezem a Heti progresszióval. Májusban az utolsóval. Minden releváns levelet ezúttal is köszönök, a hetiprogresszio@kuruc.info címre továbbra is várom őket.

Most pedig vágjunk is bele a sűrűjébe!

3. Modern eszközökhöz nyúl egy „elzárt” amazóniai törzs. Átszámítva 65 milliárd forintra perlik a New York Times-t, a TMZ-t és a Yahoo-t, mert állításuk szerint a nagy sebességű internet-hozzáférésükkel kapcsolatos híradásaikban azt a benyomást keltették, hogy a törzs tagjai pornófüggők lettek, ezáltal pedig torzítva ábrázolták a médián keresztül az egész törzset.

A rágalmazási pert a nagyjából 2000 fős marubo törzs tagjai indították a sajtó ellen, mivel írásaikon keresztül az az üzenet jött át az olvasóknak, hogy „képtelenek kezelni az internetet alapszinten”, és hogy „fiataljaikat eluralta a pornográfia”.



A törzset nem kizárólag csak az internet, de a pereskedés műfaja is utolérte

Az ügy eredetileg onnan indult, hogy a New York Times kilenc hónappal ezelőtt arról írt, hogy a marubo törzs internethez jutott a Starlinken keresztül, majd rövid időn belül „már ugyanazokkal a kihívásokkal küzd, amelyek évek óta gyötrik az amerikai háztartásokat is”, például azzal, hogy a kiskorúak is pornóhoz jutnak.

A TMZ ezt már sokkal sarkosabban vette át saját cikkében, melynek hatására a New York Times ki is adott egy pontosító cikket. Itthon a Telex is úgy vette át a hírt, hogy „rögtön ráfüggtek a netes pornóra”.

Enoque Marubo közösségi vezető és Flora Dutra brazil aktivista szerint (ők segítettek a Starlink antennák szétosztásában) a cikkek „globális médiavihart” szítottak, „megaláztatásnak, zaklatásnak és helyrehozhatatlan károknak” kitéve őket és a törzs tagjait.

A New York Times szóvivője másként gondolja: „E cikk bármilyen tisztességes olvasata azt mutatja, hogy ez egy érzékeny és árnyalt feltárás volt az új technológia előnyeiről és bonyodalmairól egy távoli őslakos faluban” – vélekedett. Fellépnek a per ellen is.

Az viszont bizonyos, hogy a modern civilizáció utolérte a marubo törzset.

2. Tovább pörgeti az LMBTQ-propagandát az IKEA is.

Az alábbi képet kedves olvasónk lánya rögzítette az Örs vezér téri IKEA áruház mellett. Ilyenkor vajon hol van a szájhős kormány, akik elvileg az LMBTQ-lobbi ellen harcolnak?



Kész csoda, hogy elvileg el kellene tűnniük az ilyen zászlóknak. Mennyi lenne belőlük, ha nem kellene?

1. Több mint kettő évvel ezelőtt szerepelt rovatunkban egy Happy Meal menühöz járó ajándék könyvecske, amely „inspiráló személyeket” mutatott be a magyar gyermekeknek.

E személyek közös vonása, hogy semmilyen téren nem kapcsolódnak Magyarországhoz, de még Európához sem, valamint mindannyian „polgárjogi harcosok”. Közülük ketten pedig olyan fekete személyiségek, akik deklaráltan a fehér civilizációt igyekeztek aláásni.



"A kis Martin" és a többiek

Nos, a könyvet idén tavasszal újra elővették – biztos maradt még raktáron –, ugyanis két olvasónk is levelet küldött azzal kapcsolatban, hogy ezt a könyvet kapták gyermekeik a Happy Meal mellé.

A könyvecske teljesen megfelel a két évvel ezelőttihez, így a magyar gyermekek ismét megismerkedhetnek „a kis Martinnal” és a többiekkel. Biztos baromira érdekli majd őket.

Én ezzel köszöntem meg ismét a figyelmet, júniusban folytatjuk!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info