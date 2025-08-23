Extra :: 2025. augusztus 23. 06:55 ::

Törölték a japán luxusvonat következő járatát, mert túl sok rendszeresen italozó "minőségellenőrt" kellett felfüggeszteniük

Törölte következő útját a Sikisima nevű japán hálókocsis luxusvonat üzemeltetője, miután kiderült, hogy a vonat személyzete - minőségellenőrzés címén - évek óta részegeskedik az éjszakába nyúló utakon.

"Ez a viselkedés nem csupán a cégbe vetett bizalmat rombolja le, de elfogadhatatlan azok részéről is, akiknek a feladata az utasokról való gondoskodás lenne" - olvasható a világ egyik legdrágább vonatának számító Sikisima üzemeltetője, a JR East vállalat csütörtöki közleményében, amely szerint a kihágások 2022 szeptemberében kezdődtek.

A tájékoztatás szerint a botrány miatt már nem indul el az augusztus 30-ra tervezett, Niigata és Nagano prefektúrák festői régióin át vezető út sem, amelynek törléséért a JR East máris elnézést kért.

A kétéjszakás utazásra a jegy eredetileg csaknem 2600 dollárba (884 ezer forint) került, az utasokat pedig egy környékbeli borászatba is elvitték volna. A 2017-ben indult, mozgó hotelként is emlegetett luxusjáraton 17 lakosztályban összesen 34 utasnak van hely.

A helyi sajtó úgy tudja, a személyzet hat tagját - felszolgálókat, csaposokat, borkóstolókat - felfüggesztették, ami viszont munkaerőhiányt okozott, ezért nem tudják elindítani a következő járatot.

(MTI)