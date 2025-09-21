Extra :: 2025. szeptember 21. 17:35 ::

Az ukrán boszorkány - Heti progresszió (CCCI. rész)

Immáron a megszokott napon jelentkezik Heti progresszió sorozatunk. Mindenkinek köszönöm a beküldött leveleket, most pedig vágjunk is neki a következő résznek, amelyben az Aldi, még egy olvasói fotó – más témában, és egy ukrán horrorfilm kapott helyet.

3. „A jó azt jelenti, hogy mindenkit friss péksütik várnak” – olvashatjuk egy aldis reklámban.

Kár lenne tagadni, hogy a túrós batyujuk isteni, viszont nem értem, hogy lévén egy német reklám, miért fogyott el náluk félúton a fehér szín – és nem a túrós batyuban található túróból.



Legalább a túrós batyu finom

2. Ez már nem Németország, hanem Budapest, 11. kerület, vasárnap délelőtt – ha jól látom a Fehérvári út és az Etele út találkozása.

Akárcsak az aldis óriásplakátot, ezt is egy olvasónk lőtte, különösebb kommentárt nem igényel a dolog. A szokásos faji gőggel átitatott gondolat, ezúttal egy póló nyomva, jó mélyen a magyarok arcába tolva.



Miket is szoktak rájuk mondani? "Közel-keleti demokraták", meg a "zsidó-keresztény európai civilizáció védelmezői", ugye?

Így vélekednek azok, akik mindent megtehetnek – még egy teljes népet is kiirthatnak büntetlenül.

1. Őszintén szólva sokat gondolkodtam rajta, hogy ez az ukrán film a rovatba való-e, és még most is úgy gondolom, hogy alapvetően nem.

Prózai ok, hogy máshova viszont nem tudom besuvasztani, arra pedig a már eleve meglévő túlterheltség és cikk-alapanyagokkal való csúszás miatt nem vállalkozom, hogy meg is nézem az amúgy nehezen is fellelhető filmet.

Jobb híján tehát a Heti progresszióban kap helyet a The Witch. Revenge, más néven A konotopi boszorkány című ukrán misztikus horrorfilm.

Sajnos egy trailer alapján nem tudom megmondani, hogy a film kizárólag háborús propaganda-e, vagy önállóan is értékelhető alkotás, de az egészen biztos, hogy az orosz-ukrán konfliktus miatt született meg.

Persze az ukránok nem találták fel a spanyolviaszt, a második világháború alatt is születtek játékfilmek a háború miatt – Magyarországon is, s ezek között ugyanúgy van önállóan is értékelhető alkotás, és...nos, kevésbé jól sikerült darab is.

A történet dióhéjban: az ukrajnai Konotop a legenda szerint boszorkányok szülőhelye, egy közülük pedig szerelembe esik egy halandóval, így lemond hatalmáról is. Szerelmét azonban a háború kitörését követően orosz katonák meggyilkolják, ő pedig visszaszerezve régi erejét, bosszút esküszik.

Hogy innentől egy véget nem érő, öncélú oroszgyilkolás az egész, vagy valami több, sajnos nem lehet eldönteni, mindenesetre felütésnek így is érdekes.

Egyetlen megnyilvánulás azonban mégis az előbbi felé tereli a nézőt, így végső soron ez még egy indok, hogy a rovatban kapjon helyet a film. Ez a „megnyilvánulás” pedig nem más, mint a trailer előtti figyelmeztetés. Horrorfilmek és horrorjátékok elején szokás figyelmeztetést írni, hogy brutális, véres jeleneteknek lehet tanúja a néző, vagy a játékos. Ilyenkor szokás a 18-as, piros karikát is feltüntetni, és ez A konotopi boszorkánynál sincs másképpen, kivéve, hogy itt azt is írják, hogy a filmben az ellenség szenvedése és fájdalmas halála is látható, majd a végén odabiggyesztették, hogy „please enjoy”, vagyis élvezzék a látottakat. Nos, ez alapján jogosan feltételezünk egy nagy adag öncélúságot.

Köszönöm a találatot olvasónknak. Nem zárkózom el a jövőben a megtekintésétől, de egészen biztosan nem mostanában.

A mai mókatár be is zárul, egy hét múlva ismét érkezem a szokásos újdonságokkal.

