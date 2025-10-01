Extra, Tudomány és technika :: 2025. október 1. 10:15 ::

Kína már repülő szélturbinával is termel áramot

A Pekingi Sawes Energy Technology startup fejlesztése, az S1500 repülő szélturbina sikeresen teljesítette próbarepülését Hszincsiang sivatagi térségében. A hatalmas szerkezet, amely akkora, mint egy kosárlabdapálya, és olyan magas, mint egy 13 emeletes épület, szeptember 19. és 21. között az első olyan légi szélturbina lett, amely 1 megawatt teljesítményt termelt tesztrepülés során – írta meg az Infostart és az Index a PCW cikkére hivatkozva.

A 60 méter hosszú, 40 méter széles és 40 méter magas berendezés 12 darab, egyenként 100 kilowattos generátorral van felszerelve, amelyek összesen 1,2 megawatt villamos energiát állítanak elő. A héliummal töltött léghajó generátorokat emel az égbe, az áramot pedig nagy teherbírású kábelek vezetik le a földre.





At 60 meters long, 40… China's home-designed megawatt-scale commercial buoyant airborne turbine, the S1500, has successfully completed its maiden flight in northwest China's Hami after passing tests including full desert assembly and continuous high-wind deployment and retrieval.At 60 meters long, 40… pic.twitter.com/5BGHIZMX8Q September 23, 2025

A magaslégköri szelek 500 és 10 000 méter között sokkal erősebbek és állandóbbak, mint a felszíni szelek. A szélenergia fizikája egyértelmű: amikor a szél sebessége megduplázódik, az energia nyolcszorosára nő, ha pedig megháromszorozódik, akkor 27-szeresére növekszik az energia. Ez magyarázza, miért képesek a magaslégköri turbinák sokkal több energiát termelni, mint a hagyományos földi rendszerek.

A hagyományos tornyos szélturbinákhoz képest az S1500 nem igényel nagy teherbírású tornyokat vagy mély alapozást, így 40 százalékkal kevesebb anyagot használ, és 30 százalékkal alacsonyabb kilowattóránkénti költséggel termeli az áramot.

A rendszert katasztrófahelyzetekben is bevethető. Földrengések vagy árvizek után gyorsan telepíthető, hogy lámpákat, rádiókat és életmentő berendezéseket lásson el árammal – mondta Weng Hanke, a Sawes technológiai igazgatója.

A Sawes a Csinghua Egyetemmel és a Kínai Tudományos Akadémia Űrrepülési Információs Kutatóintézetével együttműködve fejlesztette ki a léghajót. Az S1500 egy fokozatos fejlesztési folyamat csúcsa: 2024 októberében az S500 típus 500 méter magasságban 50 kilowattot termelt, három hónappal később pedig az S1000 modell 1000 méteres magasságban már 100 kilowattot produkált.

A fejlesztők szerint a beépített biztonsági rendszerek lehetővé teszik, hogy a szerkezet 25 évig működjön megszakítás nélkül. Kína nemzeti fejlesztési akcióterve 2016 és 2030 között kiemelt prioritásként kezeli a nagy léptékű magaslégköri szélerőművek kutatását és fejlesztését.