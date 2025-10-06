Extra, Lapszemle :: 2025. október 6. 21:50 ::

A világot befolyásoló zsidó hálózattal büszkélkedik a Neokohn

Természetesen a világon, főként a nyugati civilizációban a zsidó dominanciát nem úgy kell elképzelni, hogy egy sötét szobában ül egy pajeszos zsidó, kezében egy földgömböt szorongat, és ördögien kacagva világuralmi terveket szövöget. De ha nem így kell elképzelni, az azt jelenti, hogy nem létezik szervezett nemzetközi zsidóság? Aligha.



Fotó: Amir Levy/Getty Images

Nyilvánvaló, hogy egy nagyjából 15 millió lelket számláló nép önmagában nem tudott volna ilyen befolyást szerezni, ehhez az elmúlt évszázadokban kellettek nem zsidó támogatók és kiszolgálók is, de az kétségkívül igaz, hogy a zsidóság az észak-amerikai és európai kontinensen mindig katalizátorként tűnt fel a baloldali és liberális felforgató ideológiák és mozgalmak közepén. Ez így van ma is. Még akkor is, ha van úgynevezett „frakcióharc” a liberálisabb és konzervatívabb zsidók között a világban, de a felszín alatt természetesen nagyon is él az ősi vérségi kötelék szelleme.

Ennek tükrében érdemes elolvasnunk a Neokohn cikkét , amely büszkeségfalára kitűzte a világ 10 legbefolyásosabb zsidó vezetőjét. Világos, hogy van köztük mindenféle politikai nézetű, de ezek a különbségek másodlagosak, a fő motiváció a zsidó szupremácizmus

Íme a lista:

1. Benjamin Netanjahu

2. Mark Zuckerberg

3. Sam Altman

4. Jichák Herzog

5. Ron Dermer

6. Larry Ellison

7. Bill Ackman

8. Safra Catz

9. Alex Karp

10. Gal Gadot

Vannak a listán olyanok, akinek a jelenléte nem igényel különösebb bemutatást olvasóink számára, de azért mégis érdemes értelmezni a neveket.

Netanjahu neve azért alapvető, mert Izrael miniszterelnöke, ráadásul hivatali idejét tekintve rekorder, nem mellesleg a folyamatban lévő gázai népirtás levezénylője. A világ zsidóságának jelentős része támogatja is politikáját. Zuckerberg befolyását nem kell különösképpen ecsetelni, nagyobb hatalma van a Meta által, mint egyes nemzetállamoknak, Magyarországon is tudjuk, hogy választásokat befolyásoló tényező a közösségi platformja.

Altman neve talán már kevésbé ismert, de ahogy a dolgok haladnak, még nagyobb hatalom is kinézhet számára, mint Zuckerbergnek, ugyanis ő nem más, mint „a mesterséges intelligencia forradalmára”, aki - és itt érdemes teljes egészében idéznünk a zsidó portált - „az OpenAI vezérigazgatójaként hívta életre a ChatGPT-t, alapvetően átalakítva a gazdaságot, az oktatást és a biztonságpolitikát.” Továbbá „Altman partnerségeken keresztül szinte minden szektorban jelen van. Hatása jóval túlmutat a Szilícium-völgyön: világvezetők, katonai stratégák és kulturális szereplők is hozzá igazítják döntéseiket. Abban a korban, amikor a mesterséges intelligencia határozza meg a munka, a háború és a gondolkodás jövőjét, Altman a középpontban áll.”

Majd jön Herzog, aki Izrael 11. elnöke volt, a „cionista dinasztia” sarjának nevezik, illetve az „antiszemitizmus elleni fellépés”, a diaszpórával való kapcsolatok erősítése és a nemzetközi szolidaritás összefogása Izrael érdekében a feladata. Kétségkívül fontos láncszem tehát ő is. Dermer következik a sorban, ő korábban amerikai nagykövet volt, s Netanjahu egyik legfőbb bizalmas, fő stratégája. Jelentős szerepe volt az Izrael számára kedvező Ábrahám-egyezményekben, tehát ő is erős ember az amerikai diplomáciában a zsidó érdekek elősegítésének területén. Azért ezt is jegyezzük meg, elvileg amerikai politikusként egy kőkemény zsidó lobbista, aki zsidó/izraeli, és nem amerikai érdekeket szolgál. Fontos háttérember.

Nincs zsidó világsiker az üzleti élet nélkülözésével, természetesen itt is akad markáns képviselőjük. Ellison nem egyszerűséggel a világ leggazdagabb embere, mint az Oracle társalapítója. Természetesen támogatja Izraelt politikailag és anyagilag is, befektet kiber- és védelmi technológiákba. Fontos, hogy az oktatás területén is legyen erős helyőrsége a zsidóságnak, ezt pedig a lista 6. helyén álló Ackman, a milliárdos befektető, a Pershing Square Capital vezetője látja el, aki az amerikai egyetemeken tesz azért, hogy ne terjedjen az antiszemitizmus.

Nő is került a 10-es listába, a 7. helyen áll Catz, aki szintén kötődik az Oracle-hez, hiszen vezérigazgatója. Mint írják, a globális üzleti élet egyik legbefolyásosabb zsidó vezetője. Befolyása a Wall Streettől Washingtonig érezhető, és a globális tech-elit egyik legmeghatározóbb zsidó szereplője. Karp a következő zsidó szupremácista, ő a Palantir vezérigazgatója. Nagy hatású technológus, aki olyan szoftvereket fejleszt, amely – többek között – a mesterséges intelligenciát is formája. Kapcsolatban áll a nyugati kormányokkal is, természetesen zsidóságát és a zsidó érdekeket mindig előtérbe helyezi, még arra is van energiája, hogy palesztinpárti tüntetőkkel szálljon szembe.

Végül el is érkeztünk a „médiazsidó” kategóriába, amely szintén nélkülözhetetlen. Gadot világhírű filmsztár, Izrael kulturális ikonja, a zsidó identitás szimbóluma Hollywoodban. Itt mellékesen még hozzá lehet fűzni, ha már filmgyártás, hogy mekkora szerepük volt és van a zsidóknak a fajkeverő propagandában és a pornóiparban, erről korábban írtunk

Természetesen józan ésszel elgondolhatatlan, hogy ezek az emberek ne állnának valamilyen kapcsolatban egymással, innen nézve pedig már nem tűnik vad antiszemita „összeesküvés-elméletnek”, hogy ez egy nemzetközi zsidó hálózat. Legfeljebb az a meglepő, hogy a Neokohn ezt így a kirakatba tette, ez jellemzően nem szokásuk.

Henney Viktor – Kuruc.info