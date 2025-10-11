Extra, Háború :: 2025. október 11. 22:23 ::

Ana Kasparian, az amerikai "neonácik" új liblingje

Ana Kasparian teljesen élethűen imitálta a „boldog kalmárt” a minap, miközben Larry Ellisont kritizálta. A zsidóknak nem tetszett, hogy utánozta a szokásos viselkedésüket, és azt mondják, hogy a boldog kalmár megszemélyesítésével „neonáci” lett belőle.

Kasparian a világ egyik legnézettebb – havonta 45 millió egyedi látogatót és 2,4 millió előfizetőt vonzó – online napi hírműsorának (The Young Turks) a társműsorvezetője és producere, emellett pedig újságírást tanít a Kaliforniai Állami Egyetemen is.

Ez a klip a TYT egyik legutóbbi epizódjából származik, amelyben Kasparian utánozza a „happy merchant” karikatúrát, miközben Larry Ellison zsidó techmogul tömegkontrollal kapcsolatos megjegyzéseire reagál.



Ellison, aki Trump rosszvoltából éppen most tette rá a kezét az amerikai TikTokra is, egy mesterséges intelligenciával működő megfigyelőrendszer létrehozásának egyik legfőbb szószólójaként korábban kijelentette, hogy „az állampolgárok a legjobb viselkedésüket fogják tanúsítani, mert folyamatosan rögzítünk és jelentünk mindent, ami történik”



Ez a zsidó azért ajvékol, mert szerinte Kasparian „beteljesítette az átalakulását szélsőbalosból neonáciba azzal, hogy eljátszotta a valamire számító és kezét dörzsölő "boldog kalmár" tipikusan zsidó mémjét, amelyet egy fehér szupremácista alkotott”



„A zsidógyűlölet egy elmebetegség”, hangzik Kasparian diagnózisa szintén egy zsidótól

Még szerencse, hogy ők viszont kimondottan rajonganak a gojokért, amint azt egyebek mellett a Tóra, a Talmud és Kornis „mi sokkal jobban gyűlölünk titeket, mint ti minket” Mihály is eklatánsan bizonyítja.



Miközben Ana arról szónokolt, hogy a zsidók irányítják a médiát, Cenk csak ökölbe szoríthatta a kezét, és a légzésére koncentrálhatott. Tudta, hogy demonetizálták őket – most már csak az volt a kérdés, hogy Ana abbahagyja-e, mielőtt olyat mondana, ami a halálukat okozná. Amikor Ana tökéletesen eljátszotta a boldog kalmár szerepét, Cenk rájött, hogy nekik annyi



Az egyik gojüldöző X-profil szokás szerint rágalomkampányt indított Kasparian ellen, hogy demonetizálják a műsorát, vagyis lehetetlenné tegyék számára hirdetési és egyéb bevételek megszerzését

Ana Kasparian Oscar-díjra esélyes színészi alakítását a boldog kalmár szerepében a teljesítményének objektíve kijáró ovációval fogadta az internetes publikum a szélsőbaltól a szélsőjobbig, elvégre a művészi képesség értékelése áthágja az ideológiai határokat.



Ana Kasparian ismét megmutatta a jobboldaliaknak, hogyan kell reagálnunk, amikor valaki olyan sokkszavakkal dobál minket, mint „náci”, „rasszista” és „fasiszta”:

Unszoltak, hogy reagáljak a milliárdos Larry Ellisonnal kapcsolatos gúnyolódásomra, aki nemrég azzal dicsekedett, hogy ő is közreműködött egy disztópikus megfigyelőállam felépítésében, ahol mindannyian megfigyelés alatt állunk, és „legjobb viselkedésünket” kell tanúsítanunk. Az általam róla alkotott gonosz karakterkép pontos volt. Nem kérek bocsánatot.



Az utánzásod szó szerint megkülönböztethetetlen volt az eredetitől. Ellisonnak kellene bocsánatot kérnie azért, hogy egy idegen hatalom nevében a mi országunk felforgatásán ügyködik



Miért Ana a kevés médiaszereplők egyike, aki megérti, hogy ezektől a szörnyszülöttektől soha nem lehet bocsánatot kérni? Menő vagy, Ana, bárcsak én is ilyen szintű nemzetközi nyavalygást tudnék kiváltani



Tökösebb vagy, mint a republikánus férfiak 99 százaléka



Ha a férfiaknak Amerikában fele annyi bátorságuk lenne, mint Ana Kaspariannak, megmenthetnénk ezt az országot

Miután halálos fenyegetéseket kapott, és a Canary Mission nevű zsidó spicliportál célzott zaklatásnak tette ki Izrael és Netanjahu kritizálása miatt, Ana Kasparian a nyilvánosság tudomására hozta, hogy „nem öngyilkos hajlamú”. Cenk Uygur társműsorvezető ehhez hozzátette: „Ha bármelyikünkkel bármi történik, az biztosan Izrael lesz”. Uygur megpróbálta elmondani, hogy nem minden izraeli ilyen, Kasparian azonban helyesbítette, és azt mondta, hogy de igen, mindannyian ilyenek.



Az „antiszemita gondolatbűnözők” lebuktatására és zaklatására szakosodott Kanári (alias Karvaly) Misszió szerint Ana hisztizik, amikor azt mondja a zsidókról, hogy Isten kiválasztottjainak hiszik magukat, és közben teljesen úgy viselkednek, mint a démonok



Hogy a fenébe történhet meg Amerikában, hogy két politikai kommentátor nyilvánosan kijelenti, hogy nem öngyilkos hajlamúak, mert Izrael és szélsőséges hívei az életüket fenyegetik?!

Ana egy ideje már rendszeresen froclizza a zsidókat és sábeszgoj sameszaikat. Nemrég kiosztott egy izraeli jentát, hogy ha Izrael háborúzni akar Iránnal, akkor a saját farkával verje a csalánt, az amerikai katonaság és adófizetők támogatása nélkül, hogy amerikaiak ne haljanak meg Izrael érdekében:

Legutóbb kiakasztotta a cionista zsidó Jillian Michaelst is, aki teljesen elveszítette a maradék eszét, és dühösen kiviharzott a stúdióból, amikor Kasparian azt mondta, hogy „Netanjahu a rosszfiú”, de előtte még megfenyegette a többieket, hogy „ha nem hagyjátok abba ezt a szart, széttéplek titeket”. Az agresszív jenta azon kapta fel a vizet, hogy Kasparian szerint Netanjahu a saját politikai céljaira használja fel Charlie Kirk meggyilkolását, és hazudik a kapcsolat természetéről, amely a meggyilkolt influenszerhez fűzte, aki egyáltalán nem kedvelte őt, ahogyan egyetlen melegvérű amerikainak sem kellene. Miután tiszta lett a levegő, a három goj kommentátor egyöntetűen megállapította, hogy Amerikában amerikaiként könnyebb Amerikát bírálni, mint Izraelt és az izraeli kormányt, amely minden kritika fölött áll, amint azt Charlie Kirk is elmondta: „Kevesebb lehetőségem van az izraeli kormányt kritizálni anélkül, hogy negatív reakciót váltana ki, mint maguknak az izraelieknek, és ez nagyon, nagyon furcsa.” Ezután Kasparian kijelenti, hogy amerikaiként joga van arról beszélni, amiről csak akar, és nem fogja hagyni, hogy egy idegen ország vagy egy idegen ország amerikai támogatói cenzúrázzák őt vagy bárki mást:

Az alábbi három videóklipben Ana gonosznak titulálja az AIPAC amerikai zsidó lobbit, felvilágosítja a nyugati kormányokat a muszlim migráció valódi kiváltó okáról, és kipellengérezi azokat az amerikaiakat, akik nem hajlandók megmozdulni a szabadságuk védelmében.

„Ez a mi pénzünk. Ha Izrael háborús bűnöket akar elkövetni, ne az amerikaiak pénzéből tegye! Nem várható el, hogy az amerikai adófizetők, akik jobb életet szeretnének élni, milliárdokat adjanak az izraeli kormánynak és hadseregnek, és fogjuk be a pofánkat minden kritika helyett. Az AIPAC gonosz! Amerikai társaim, szerintetek rendben van az, hogy egy idegen kormány érdekeit képviselő lobbicsoport azt mondja nektek, hogy feszítsétek meg magatokat minden nap, egy olyan munkát végezve, amelyet valószínűleg utáltok, és a járandóságotok egy részét elveszi az amerikai kormány és odaadja az izraelinek, hogy rémtetteket követhessen el a Gázai övezetben? Szerintetek ez rendben van? Mert szerintem nincs, és semmi sem bosszant fel jobban, mint amikor azt hallom, hogy ezek a szardarabok feljogosítva érzik magukat a mi pénzünkre.”

„Minden nyugati ország figyelmébe! Nem akarok hallani semmilyen nyafogást az országotok iszlamizálódásáról, mert a tömeges migrációt elősegítitek azzal, vagy jobb esetben hallgattok róla, ami a Közel-Keleten történik, mert Izrael birodalmat akar építeni. A tömeges elvándorlás, amelyet látunk, annak az eredménye, hogy bombázunk országokat, kormányokat döntünk meg, amelyeket Izrael nem szeret, és mindez a muszlimok tömeges migrációjához vezet. Azt hiszitek, hogy ők el akarnak menni a büdös seggű országotokba? Szerintem inkább otthon lennének, de nem élhetnek a hazájukban, mert szilánkokra van bombázva. Ez a helyzet. Így, ha nem akarjátok az országotok iszlamizálódását, akkor mi lenne, ha nem segítenétek Izraelnek az undorító földrablásában és birodalomépítésében. Ehhez mit szóltok?”

„Oly sokan vannak ebben az országban, akik meglapulnak, akik csak lógatják a fejüket és elsétálnak, és nem hajlandók bármi kritikust mondani azzal kapcsolatban, ami történik, mert féltik a karrierjüket, a családjukat, sőt az életüket. Ez nevetséges. Amerikában élünk, amerikaiak vagyunk, egy idegen országról beszélünk, és jogunk van bírálni bármelyik idegen országot, beleértve a miénket is, ahogyan csak akarjuk, és bárkit, aki megpróbálja elvenni ezt a jogunkat, az ellenségünknek kell tekintenünk. Pont. Vége a történetnek. Vagy szeretjük ezt az országot, és hiszünk az alkotmányunkban, vagy nem. Ez olyan őrültség, én sohasem voltam harcias az egész életemben, sohasem voltam ilyen, sohasem játszottam meg a nagy hazafit, de nem tudjuk, hogy mi az, ami a miénk, amíg rá nem jövünk, hogy eltűnt, és arra rájönni, hogy jelenleg nem egy szuverén országban élünk, feldühít engem és harcra késztet.”



Ana, mielőtt, és miután megismerkedett a zsidókkal

Amerikában drasztikusan új értelmet nyert a MAGA, és a Make Antisemitism Great Again a gázai genocídium fényében egyre inkább támogatásra talál világszerte. Az ADL amerikai zsidólobbi szörnyülködve tapasztalta már az év elején, hogy csaknem minden második földlakó többé-kevésbé antiszemita - Nearly half the world's adults hold antisemitic views - és ez a trend azóta nyilvánvalóan csak fokozódott.

Ez a neo-MAGA mozgalom annak köszönheti a szárnyalását, hogy Ana Kasparian és más befolyásos véleményvezérek, politikai kommentátorok és hírességek (Tucker Carlson, Candace Owens, Nick Fuentes, Jake Shields, Dan Bilzerian, Andrew Tate, Jackson Hinkle, Kanye West stb.) megtörték az Izrael kérdésében mindeddig kötelezőnek számító omertát, és ezzel akarva-akaratlanul is kiengedték az antiszemitizmus szellemét abból a palackból, amelybe a második világháború után kényszerítették a győztesek.

