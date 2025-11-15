Egy aktív sportoló is megirigyelheti a lengyel elnök, a 42 éves Karol Nawrocki fizikumát és technikáját, ahogy a lengyel függetlenség napi felvonulás előtt edzett: rendkívül dinamikusan nyomta a fekvőtámaszokat különféle nehezítő figurákat bevetve. Ilyet más politikustól nem láttunk még, hiába szeretik mások is megosztani az edzésükről a felvételeket, írja a 24.
Az idén megválasztott államfő láthatóan otthon érzi magát az edzőtermekben, nemcsak fittneszezni és súlyzózni, hanem bokszolni és focizni is szokott.
A video of Poland’s new conservative President Karol Nawrocki working out before going to the Polish Independence Day March is going viral on the Polish internet— Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2025
The Independence Day March is Europe’s largest annual gathering for nationalists, conservatives and patriots 🇵🇱 pic.twitter.com/byZs9oGOyR