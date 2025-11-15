Extra, Videók :: 2025. november 15. 22:55 ::

Lenyűgöző, ahogy a lengyel államfő edz

Egy aktív sportoló is megirigyelheti a lengyel elnök, a 42 éves Karol Nawrocki fizikumát és technikáját, ahogy a lengyel függetlenség napi felvonulás előtt edzett: rendkívül dinamikusan nyomta a fekvőtámaszokat különféle nehezítő figurákat bevetve. Ilyet más politikustól nem láttunk még, hiába szeretik mások is megosztani az edzésükről a felvételeket, írja a 24.

Az idén megválasztott államfő láthatóan otthon érzi magát az edzőtermekben, nemcsak fittneszezni és súlyzózni, hanem bokszolni és focizni is szokott.