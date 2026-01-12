Extra, Videók :: 2026. január 12. 12:59 ::

Amerika a "szabadság földje", avagy akcióban a jenki cseka

Az elvileg az országban illegálisan tartózkodó bevándorlók begyűjtésére szakosodott vámkommandósok adott esetben amerikai állampolgárokat is lekapcsolnak, sőt likvidálnak, mint legutóbb a háromgyermekes leszbikus fehér nőt, akinek az agyonlövése érdekes módon nem váltott ki frenetikus tiltakozáshullámot világszerte, mint a bedrogozott karrierbűnöző és pornószínész George Floyd baleseti halála.

Egy benzinkútnál az ICE-ügynökök körülvettek egy autót, kihúztak belőle egy fehér férfit, és a földre szorították. Eltörték a karját. Fegyvereikkel a tüntetőket és az autósokat fenyegették, akik kiabáltak és dudáltak.

Egy második férfit is letartóztattak, aki szintén fehér és heteroszexuális (a barátnője is vele volt), mert kiabált és maszkot viselt, és ezért "fenyegetésnek" tartották.

Az FBI és az ICE droidjai egyaránt az izraeli hadsereg kiképzésében részesülnek, ami a hagyományos amerikai gengsztertempó mellett további magyarázattal szolgálhat a letartóztatásaik során alkalmazott brutális csekista módszereikre.

(Kuruc.info)