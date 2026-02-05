Egy sanghaji nukleáris technológiai intézetben kifejlesztettek egy új, kompakt, nagy teljesítményű mikrohullámú fegyvert, a TPG1000Cs-t, amely akár a Starlink műholdhálózat egyik legkomolyabb fenyegetésévé válhat: a készülék 20 gigawattos energiát képes leadni akár egy teljes percen át - számol be a South China Morning Post nyomán a Portfólió.
Az alig négy méter hosszú, mindössze öt tonnás eszköz elég kisméretű ahhoz, hogy teherautókra, hadihajókra, repülőgépekre vagy akár műholdakra is felszereljék. Egyes kínai szakértők becslése szerint egy 1 gigawatt feletti teljesítményű, földi telepítésű mikrohullámú fegyver már alkalmas lehet arra, hogy súlyosan megzavarja vagy akár károsítsa az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdakat, mint például az orosz-ukrán háborúból is ismert Starlinkeket.
A korábban ismert hasonló rendszerek legfeljebb három másodpercig tudtak folyamatosan működni, és jóval nagyobbak voltak. Az orosz Szinusz-7 meghajtó például körülbelül egy másodpercig volt üzemképes, lövetenként nagyjából száz impulzust adott le, miközben a tömege elérte a tíz tonnát.
Kína többször is jelezte, hogy a Starlink komoly fenyegetést jelent nemzetbiztonságára. A kínai katonai kutatók jelenleg új, "Starlink-gyilkos" fegyvereket fejlesztenek – köztük nagy teljesítményű mikrohullámú rendszereket és lézereket –, amelyekkel szükség esetén viszonylag olcsón lehetne felvenni a harcot az alacsony pályás műholdakból álló, nagy létszámú konstellációkkal szemben.
A SpaceX csökkentette a Starlink műholdak keringési magasságát az ütközési kockázatok mérséklése érdekében. Ez azonban jóval sebezhetőbbé teszi őket a földi telepítésű irányított energiafegyverek támadásaival szemben. Ha Kína végül a világűrbe is telepíti a TPG1000Cs-t, a láthatatlan csapások még pusztítóbbak lehetnek.