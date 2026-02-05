Extra, Tudomány és technika :: 2026. február 5. 21:23 ::

Starlink-gyilkos fegyvereket fejlesztenek a kínaiak

Egy sanghaji nukleáris technológiai intézetben kifejlesztettek egy új, kompakt, nagy teljesítményű mikrohullámú fegyvert, a TPG1000Cs-t, amely akár a Starlink műholdhálózat egyik legkomolyabb fenyegetésévé válhat: a készülék 20 gigawattos energiát képes leadni akár egy teljes percen át - számol be a South China Morning Post nyomán a Portfólió.



Fotó: Northwest Institute of Nuclear Technology

Az alig négy méter hosszú, mindössze öt tonnás eszköz elég kisméretű ahhoz, hogy teherautókra, hadihajókra, repülőgépekre vagy akár műholdakra is felszereljék. Egyes kínai szakértők becslése szerint egy 1 gigawatt feletti teljesítményű, földi telepítésű mikrohullámú fegyver már alkalmas lehet arra, hogy súlyosan megzavarja vagy akár károsítsa az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdakat, mint például az orosz-ukrán háborúból is ismert Starlinkeket.

A korábban ismert hasonló rendszerek legfeljebb három másodpercig tudtak folyamatosan működni, és jóval nagyobbak voltak. Az orosz Szinusz-7 meghajtó például körülbelül egy másodpercig volt üzemképes, lövetenként nagyjából száz impulzust adott le, miközben a tömege elérte a tíz tonnát.

Kína többször is jelezte, hogy a Starlink komoly fenyegetést jelent nemzetbiztonságára. A kínai katonai kutatók jelenleg új, "Starlink-gyilkos" fegyvereket fejlesztenek – köztük nagy teljesítményű mikrohullámú rendszereket és lézereket –, amelyekkel szükség esetén viszonylag olcsón lehetne felvenni a harcot az alacsony pályás műholdakból álló, nagy létszámú konstellációkkal szemben.

A SpaceX csökkentette a Starlink műholdak keringési magasságát az ütközési kockázatok mérséklése érdekében. Ez azonban jóval sebezhetőbbé teszi őket a földi telepítésű irányított energiafegyverek támadásaival szemben. Ha Kína végül a világűrbe is telepíti a TPG1000Cs-t, a láthatatlan csapások még pusztítóbbak lehetnek.