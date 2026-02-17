Extra, Háború :: 2026. február 17. 12:27 ::

Elítélték, felakasztották, lelőtték, és elégették "Izraelt" egy andorrai karneválon

A Neokohn szerint felháborodást váltott ki egy andorrai karneváli esemény, amelyen egy Izraelt szimbolizáló bábut „végeztek ki”. A cikkben arról írnak, hogy az „incidens” az Andorra északkeleti részén fekvő Encamp kerületben történt az éves Carnestoltes karnevál során, ahol hagyományosan egy jelképes figurát állítanak „bíróság” elé, majd felakasztják és elégetik a farsangi ünnepségek zárásaként.



A beszámoló kiemeli, hogy idén először a bábut izraeli jelképekkel (kék-fehér színekkel és Dávid-csillaggal) ábrázolták, ami komoly felháborodást váltott ki a helyi zsidó közösségben.

A figurát szimbolikusan elítélték, felakasztották, lelőtték, majd elégették, és az eseményről készült felvételeken jól látható volt a zsidó vallási jelkép. A helyi zsidó közösség tagjai azt hangsúlyozták, hogy bár a karnevál részeként minden évben kifiguráznak különböző alakokat, korábban nem használtak zsidó vagy Izraelhez köthető szimbólumokat. A közösség szerint az idei jelenet ezért elfogadhatatlan volt, és mélyen megrázta a mintegy 160 fős andorrai zsidóságot.

A beszámoló idézi Esther Pujolt, a helyi zsidó közösség egyik tagját, aki szerint a bábura izraeli jelképeket helyeztek, majd „bíróság elé állították, halálra ítélték, lelőtték és elégették”, amit teljesen elfogadhatatlannak nevezett.

Pujol kapcsolatba lépett az andorrai parlament elnökével, aki „megdöbbenésének adott hangot”, és „elfogadhatatlannak” nevezte az incidenst. A beszámoló megjegyzi, hogy a karneváli eseményen helyi politikai vezetők is jelen voltak.

Vajon mi válthatta ki ezt az ötletes performanszt? Talán a zsidók által véghezvitt palesztinok elleni népirtás? Így van. Természetesen erről egy árva betűt nem ír a Neokohn. Egészítsük akkor ki.

Az elmúlt években, különösen a 2023. október 7-én kezdődött gázai háború óta, a palesztin civil áldozatok száma rendkívül magasra emelkedett. Palesztin egészségügyi források szerint már 2024 tavaszára több mint 32 ezer palesztin halt meg az izraeli hadműveletekben, tízezrek sebesültek meg. Későbbi jelentések szerint a halálos áldozatok száma folyamatosan nőtt, 2024 végére meghaladta a 44 ezer főt, majd 2025-re a 60 ezer fölé emelkedett, miközben a sérültek száma meghaladta a 140 ezret. Egyes kutatások és statisztikai becslések még ennél is magasabb, körülbelül 64 ezer vagy több halálesetet valószínűsítenek, és a halottak jelentős része nő, gyermek vagy idős ember volt. A nemzetközi szervezetek és humanitárius intézmények többször bírálták Izrael egyes intézkedéseit. ENSZ-tisztviselők például többször kollektív büntetésnek nevezték a Gázai övezet teljes blokádját, amely korlátozta az élelmiszer, víz, üzemanyag és gyógyszerek bejutását, és súlyos humanitárius válságot idézett elő.

Henney Viktor – Kuruc.info