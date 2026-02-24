Extra :: 2026. február 24. 13:13 ::

Szépen lebarnult Scully ügynök az elmúlt években

Készülhet Ryan Coogler X-akták-"rebootja", miután hivatalosan is megrendelték a pilot epizódot a Hulun. A főszereplők egyike Danielle Deadwyler lesz, a másik főszereplőről még nincs hír. A pilot epizódot Coogler írja és rendezi, és ő lesz az "executive producer" is – írja a Variety nyomán a Telex.



N-aktákként hozzák vissza a sorozatot (ő Danielle Deadwyler, fotó: Jamie Mccarthy / Getty Images)

A tartalmi leírás szerint erre lehet számítani: "két kitüntetett, de merőben különböző FBI-ügynök valószínűtlen kapcsolatot alakít ki, amikor egy régóta zárva tartó részleghez osztják be őket, amely megmagyarázhatatlan jelenségekkel kapcsolatos ügyekkel foglalkozik."

Arról, hogy Coogler valahogyan hozzányúlna az egykori Scully- és Mulder-karakterre (Gillian Anderson és David Duchovny játszotta a két főszereplőt) épülő X-aktákhoz, 2023-ban lehetett először hallani, amikor is Carter elárulta, hogy Coogler megkereste őt egy, a korábbitól eltérő szereposztású "reboottal". Azóta nem volt semmiféle hivatalos közlés a projektről.

A főszerepek egyikére kiválasztott Deadwyler leginkább olyan filmekben játszott szerepeiről ismert, mint A vadnyugat törvényei szerint (The Harder They Fall) vagy a Till - Igazságot a fiamnak, de több sorozatban is feltűnt.

Az X-akták kilenc évadot élt meg, de ezután többször is megpróbálták visszahozni.