Miközben Benjámin Netanjahu Nobel-békedíjra jelölte a hét hónapos regnálása alatt két háborúba is belépő Donald Trump elnököt a „békéért tett erőfeszítéseiért”, az izraeli kormányfő védelmi minisztere hétfőn elmondta, hogy utasította a hadsereget, alakítson ki egy „humanitárius várost” a Gázai övezet déli részén, az egyiptomi határnál található Rafah városában – ami mára egyetlen rommezővé vált –, hogy az enklávé part menti területeiről oda tereljenek 600 ezer palesztint, akiknek így egyszerűbbé válna a segélyezése és kontroll alatt tartása.

A táborba csak biztonsági ellenőrzésen átesett embereket engednének be, de akik egyszer beléptek, azok utána nem távozhatnának.

Kac a „humanitárius várost” nem titkoltan a gázai palesztinok kitelepítésének előkészítéseként írta le; a Netanjahu által vezetett Likud politikusa szerint az „emigrációs tervet” Izrael végre fogja hajtani. A miniszter azt mondta, hogy a kormányfő vezetésével jelenleg is zajlik olyan országok keresése, amelyek készek befogadni a gázai palesztinokat – a Hárec információi szerint azonban valójában erre egyetlen megkeresett ország sem volt hajlandó.

A védelmi miniszter újságírók előtt előadott terveit a Guardian keddi összeállítása szerint nemzetközi jogászok emberiesség elleni bűncselekményekhez vezető tervnek minősítették. Michael Szfard izraeli nemzetközi jogász nemcsak a nemzetközi jog súlyos megsértésének tartja a Kac által felvázolt víziót, de arra is felhívja a figyelmet, hogy az izraeli vezérkari főnök által néhány órával korábban kiadott irányelvnek is ellentmond; Ejal Zamir ugyanis deklarálta, hogy az Izraeli Védelmi Erők (IDF) csakis a palesztin civilek biztonsága érdekében ad ki evakuálási ultimátumot, nem áttelepítési célzattal. Azonban az IDF őszinteségét is megkérdőjelezi, hogy a májusban indított „Gideon harci szekerei” elnevezésű izraeli offenzíva eleve Gáza tartós megszállását tűzte ki céljául, és az övezet 75 százalékáról kitelepítené – vagy már el is üldözte – a palesztin lakosságot.