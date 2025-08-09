Háború :: 2025. augusztus 9. 15:48 ::

Guardian: óránként egymillió hívást hallgatott le az izraeli hadsereg, a Microsoft adta a tárhelyet

A hírek szerint az izraeli 8200-as egység korábbi vezetője megállapodott a Microsoft vezérigazgatójával, hogy az IDF hozzáférést kapjon az Azure felhőplatformhoz, amely segítette a hadsereget a Gáza, valamint a Júdea és Szamária (Ciszjordánia) területén zajló műveletekben.

Óriási tárolókapacitás kellett a lehallgatások miatt

Az izraeli hadsereg hatalmas, titkos hívásadatbázist tart a Microsoft európai szerverein, főként Írországban és Hollandiában.

A lap szerint a Microsoft vezérigazgatója, Satya Nadella és az IDF 8200-as egységét vezető Yossi Sariel személyes találkozóján született megállapodás arról, hogy a katonai hírszerzés hozzáférést kapjon a Microsoft Azure felhőplatformján belül egy testreszabott és elkülönített területhez.

„Az Azure szinte korlátlan tárhelykapacitásával felfegyverkezve a 8200-as egység elkezdett kiépíteni egy új, erőteljes tömeges megfigyelőrendszert: egy mindent átfogó rendszert, amely naponta több millió, Gázában és Júdea és Szamáriában élő palesztin által indított mobiltelefon-hívás felvételeit gyűjti és tárolja” – írta a Guardian.

A Microsoft szerint ők csak Izrael védkezését segítik

A Microsoft a héten közölte, hogy nincs tudomása semmilyen, polgári lakosság elleni megfigyelésről vagy telefonlehallgatásról, amelyet állítólag az izraeli hírszerzés 8200-as egységével együttműködésben hajtottak volna végre a szolgáltatásaikon keresztül.

Microsoft közleményében azt írta, hogy Satya Nadella vezérigazgató „az értekezlet végén 10 percre” vett részt egy kapcsolódó találkozón, és „nem történt semmilyen megbeszélés” az egység által az Azure-ra feltölteni tervezett adatokkal kapcsolatban.

A vállalat hozzátette, hogy a 8200-as egységgel való együttműködésük kizárólag arra irányult, hogy „megerősítsék a kiberbiztonságot és segítsék Izrael védelmét ellenséges államok és terrorszervezetek kibertámadásaival szemben.”

Megrendeltek egy vizsgálatot, amely persze nem talált kellemetlen bizonyítékokat

A Guardian három, a hírszerző egységhez tartozó forrást idéz, akik szerint a felhőalapú platform segítséget nyújtott a terroristák (ez bárki lehet neokohnéknál, aki nem zsidó – a szerk.) elleni légicsapások előkészítésében és gázai, valamint júdea-szamáriai katonai támadások megtervezésében. A lap olyan hírszerzési forrásokat is idéz, akik szerint az egység még nagyobb tárhelyet is kért, miután rájött, hogy nem rendelkezik elegendő kapacitással az egész palesztin lakosság telefonbeszélgetéseinek tárolásához. A lap szerint a katonai hírszerzés célja az volt, hogy óránként egymillió hívást gyűjtsön be.

Májusban a Microsoft elismerte, hogy külső céget bízott meg annak kivizsgálására, vajon az IDF a felhő- és mesterségesintelligencia-szolgáltatásait felhasználta-e a gázai civilek elleni károkozásra. (Aki felvételek millióinak tárolásával – és még ki tudja mi mással – a népirtókat segíti, attól bátor kijelentés azt állítani, hogy véletlenül sem ártott civileknek... – a szerk.)

A technológiai óriás közölte, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a Microsoft technológiáit civilek megkárosítására használták volna. Ugyanakkor a vállalat nyilvános beismerése a vizsgálatról ritka lépésnek számít a cégtől, amely jellemzően kerüli a politikailag érzékeny ügyek kommentálását.

(Neokohn)