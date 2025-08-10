Háború, Külföld :: 2025. augusztus 10. 09:09 ::

Több tízezren tüntettek Tel-Avivban a gázai háború kiterjesztése ellen

Több tízezren tüntettek szombaton az izraeli Tel-Avivban a gázai hadművelet kiterjesztésére vonatkozó kormányzati terv ellen - számolt be a helyi média a szervezők adatai alapján.

A tüntetést a Hamász által elrabolt és a palesztin lakosságú Gázai övezetbe hurcolt túszok hozzátartozóinak fóruma szervezte meg. Attól tartanak, hogy a hadsereg tervezett műveletei veszélybe sodorják szeretteiket.

Pénteken az izraeli biztonsági kabinet jóváhagyta a katonai művelet kiterjesztésére és Gáza városának elfoglalására irányuló terveket, amelyek megvalósításával a hadsereg az egész partvidék feletti ellenőrzést szerezhetné meg.

A népirtó hadsereg úgy véli, hogy a túszokat az ellenőrzése alatt nem álló területeken tartják fogva, köztük Gázavárosban.

Az izraeli hatóságok ismeretei szerint 50 túsz van még a Hamász fogságában, akik közül mintegy húszan még életben vannak.

(MTI nyomán)