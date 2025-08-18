Háború :: 2025. augusztus 18. 15:58 ::

Kínai külügyi szóvivő: Peking a maga eszközeivel támogatja az ukrajnai rendezést

Kína továbbra is a maga eszközeivel kívánja előmozdítani a konstruktív párbeszédet az ukrajnai konfliktus békés rendezése érdekében - jelentette ki Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő annak kapcsán szólalt meg, hogy a múlt héten Alaszkában tartott amerikai-orosz csúcstalálkozón sajtóértesülések szerint Kínát is megemlítették mint Ukrajna biztonságának egyik lehetséges jövőbeni garantálóját.

A szóvivőt arról is kérdezték, miként értékeli Peking, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin hat év után ismét tárgyalóasztalhoz ült, s az orosz elnök tíz év elteltével először járt az Egyesült Államokban.

Mao Ning közölte: Kína támogat minden békés rendezést célzó erőfeszítést. Üdvözölte, hogy Moszkva és Washington tárgyalásokat folytat, ami elősegítheti az ukrajnai konfliktus politikai rendezését.

Hozzátette: Kína azt reméli, hogy minden érintett fél a megfelelő időben csatlakozik a békefolyamathoz, és mielőbb létrejön egy igazságos, tartós és minden fél által elfogadható megállapodás.

(MTI)