Háború :: 2025. augusztus 27. 14:01 ::

Zelenszkij: ideje kialakítani a biztonsági garanciák kialakításáról szóló tárgyalások formátumát

Ukrajna és koalíciós partnerei különböző szinteken már dolgoznak a biztonsági garanciák kialakításán Kijev számára, ezért itt az ideje kialakítani az erről szóló tárgyalások formátumát - fogalmazott az X-en Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök szerdán, hozzátéve: új lépésekkel kell nyomást gyakorolni Oroszországra, hogy véget vessenek a támadásoknak.

Az ukrán államfő Finnország elnökével, Alexander Stubb-bal folytatott telefonbeszélgetését követően az X-en kifejtette: az Ukrajna számára biztosítandó erős és sokoldalú biztonsági garanciák kialakításán dolgoznak Kijev európai, amerikai és más koalíciós partnerei. A biztonsági elemeket katonai parancsnokok, védelmi miniszterek, biztonsági tanácsadók készítik elő, ezért "itt az ideje kialakítani a vezetők közötti tárgyalások formátumát is, és meghatározni a legfontosabb hangsúlyokat és határidőket"- fogalmazott Volodimir Zelenszkij.

Az ukrajnai elnök szerint jelenleg az oroszok "negatív jelzéseket adnak a találkozókkal és a további események alakulásával kapcsolatban", és folytatják az ukrán települések elleni támadásokat. Megfogalmazása szerint ezért "új lépésekre van szükség az Oroszországra gyakorolt nyomás terén", hogy véget vessenek a támadásoknak és valóban garantálják a biztonságot.

Éppen Oroszország részéről szükségesek "lépések a valódi diplomácia felé" - hangsúlyozta Zelenszkij.

(MTI nyomán)