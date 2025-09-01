Háború, Külföld :: 2025. szeptember 1. 10:47 ::

Putyin szerint béke csak a NATO keleti bővítésének rendezése után lehetséges

A béke csak akkor lehetséges Ukrajnában, ha rendezik a NATO keleti bővítésének ügyét - közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn az észak-kínai kikötővárosban, Tiencsinben tartott Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 25. csúcstalálkozóján.

A Nyugat megpróbálta Ukrajnát befolyása alá vonni, majd arra törekedett, hogy a volt szovjet köztársaságot az Egyesült Államok vezette NATO katonai szövetséghez csábítsa - tette hozzá az orosz elnök.

Kijelentette: a válság megoldásához a kiváltó okokat kell kezelni, és helyre kell állítani a biztonságban a méltányos egyensúlyt. Közölte: az augusztusi alaszkai csúcson a Donald Trumppal folytatott tárgyalások eredményei utat nyitottak a békéhez, ezekről már tájékoztatta Hszi Csin-pinget, és a többi SCO-vezetővel is egyeztetni kíván.

Putyin a csúcstalálkozón köszönetet mondott Kínának és Indiának az ukrajnai válság rendezésére tett erőfeszítéseikért.

Putyin a szervezet szerepéről is szót ejtett. Szerinte az SCO megerősítette a valódi multilateralizmust, amit az is jelez, hogy a tagállamok elszámolásaikban mind gyakrabban a nemzeti valutákat használják. Ez teremti meg a politikai és gazdasági alapot egy új eurázsiai stabilitási és biztonsági rendszer kialakításához, amely - szemben az eurocentrikus és euroatlanti modellekkel - figyelembe veszi a részt vevő országok érdekeit, kiegyensúlyozott, és nem engedi, hogy egy állam mások rovására biztosítsa saját biztonságát- tette hozzá.

Putyin az indiai miniszterelnök, Narendra Modi és a házigazda Hszi Csin-ping kínai elnök társaságában vett részt a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) tiencsini csúcstalálkozóján, ahol a vezetők rövid eszmecserét folytattak.

(MTI)