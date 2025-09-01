Háború, Külföld :: 2025. szeptember 1. 15:27 ::

Holland sajtóorgánumok is tiltakoztak a terrorállam újságíró-gyilkosságai ellen

A holland sajtó több jelentős lapja hétfőn részt vett abban a nemzetközi tiltakozó akcióban, amelyet a Gázai övezetben újságírókat ért támadások miatt tartottak - közölték az érintett lapok, amelyeket az NlTimes holland hírportál idézett.

A Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi szervezet, az Avaaz online aktivista hálózat és a Nemzetközi Újságíró-szövetség (IFJ) által szervezett kezdeményezéshez világszerte több mint 200 médium csatlakozott.

Az aktivisták arra is felszólították Hollandiában az embereket, hogy hétfőn egy időre hagyják el munkahelyüket, tantermüket vagy előadótermüket, így tiltakozva a gázai helyzet ellen.

Az NRC napilap a hétfői szám címlapját teljesen feketén jelentette meg, rajta a felirattal: "Riporterek nélkül a kép Gázából elsötétül". A lap belső oldalain hangsúlyozták: az újságírók biztonságát garantálni kell a térségben, és a nemzetközi tudósítóknak szabad bejutást kell kapniuk.

A De Volkskrant napilap címlapján a gázai konfliktusban megölt újságírók fényképeit közölte, míg az AD és a Het Parool című újságok interjút közöltek Mohamed Hannavi palesztin fotós-újságíróval. A tiltakozáshoz a hollandiai székhellyel dolgozó World Press Photo is csatlakozott.

A szervezők szerint a háború kezdete óta legalább 210 újságíró vesztette életét a palesztinok lakta Gázában, és ezzel a konfliktus a közelmúlt történetének legvéresebb háborújává vált a sajtó munkatársai számára. "Olyan ütemben ölik az újságírókat Gázában, hogy hamarosan nem marad, aki tudósítson" - fogalmazott Thibaut Bruttin, az RSF igazgatója. Anthony Bellanger, az IFJ főtitkára hozzátette: "Minden újságíró, aki meghalt Gázában, valakinek a kollégája, barátja, családtagja volt. Az igazságért mindent kockára tettek, és az életükkel fizettek."

A szintén holland székhelyű Free Press Unlimited nevű, a sajtószabadságot védő szervezet a parlament hétfői újranyitásakor Hágában olyan táblákkal fogadta a képviselőket, amelyeken meggyilkolt palesztin újságírók képei voltak láthatók. A jogvédő szervezet a holland kormányt arra szólította fel, hogy lépjen fel Izrael háborús bűncselekményeivel szemben, mert szerinte a terrorállam a palesztin újságírókat rendszeresen a Hamász tagjaiként próbálja bemutatni. Álláspontjuk szerint ez nemcsak a független tudósítás hitelét rombolja, hanem a sajtómunkásokat katonai célpontként állítja be

(MTI nyomán).