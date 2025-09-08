Háború :: 2025. szeptember 8. 11:34 ::

Ismét lezuhant drónt találtak Lengyelország keleti térségében

Ismét lezuhant drón darabjaira bukkantak Lengyelország keleti térségében, a Terespol városhoz közeli, Fehéroroszországgal közös határátkelő közelében - közölte hétfői sajtóértekezletén Agnieszka Kepka, a helyileg illetékes kerületi ügyészség szóvivője.

Előzetes megállapítások szerint a vasárnap este egy kukoricaföldön becsapódott drón "feltehetőleg nem hordozott fegyvert", és cirill betűs feliratok vannak rajta - mondta el a szóvivő.

Senki sem sérült meg, a helyszínen hatósági vizsgálat van folyamatban, ennek során próbálják megállapítani, a légi eszköz milyen irányból érkezett - tájékoztatott Kepka.

A Lublini vajdaság vezetője válságstábot hívott össze az incidens miatt.

Augusztus óta több drón is megsértette Lengyelország légterét keleti irányból. Szeptember 4-én egyszerre két drón is berepült Lengyelországba, majd elhagyta az ország légterét. Emiatt lengyel és szövetséges vadászgépek szálltak fel. Szombaton pedig a kelet-lengyelországi Majdan-Sielec falu közelében zuhant le egy drón.

(MTI)