Háború :: 2025. szeptember 8. 17:27 ::

Ukrán főparancsnok: Oroszországnak háromszoros túlereje van a fronton

Oroszországnak legalább háromszor több katonája és eszköze van a fronton, mint Ukrajnának, ennek ellenére az ukrán hadsereg visszaszerezte az ellenőrzést 58 négyzetkilométer terület felett, több települést felszabadított, és meghiúsította Oroszország tervét, hogy áttörést érjen el a kelet-ukrajnai Donyeck megyében - közölte Olekszandr Szirszkij tábornok, az ukrán hadsereg főparancsnoka hétfőn.

Jelenleg az ellenség háromszor több élőerővel és erőforrással rendelkezik, a front főbb szektoraiban akár négyszer-hatszor többel is - magyarázta egy Facebook-bejegyzésben, amelyben az augusztusi helyzetet értékelte.

"Az ellenség a kúszó előrenyomulás taktikáját alkalmazza, kis gyalogsági csoportokkal, amelyek megpróbálnak beszivárogni a falvakba, kihasználva a pozíciók közötti teret, és elkerülve a közvetlen harcot" - mutatott rá Szirszkij. Hangsúlyozta: "2025 augusztusa a nagy megpróbáltatások hónapja volt hadseregünk számára, de a végére számos pozitív eredményt értünk el".

"Stabilizálnunk kellett a helyzetet a legveszélyesebb területeken (...) az elvesztett területek visszahódításával, városaink védelmével az ellenséges rakéták és drónok ellen, valamint mélyen Oroszország belsejébe történő csapásokkal" - emelte ki. Példaként hozta Donyeck megyében Dobropillja település térségét, ahol az ellenség támadó csoportosítást hozott létre, az oroszok ugyan elfoglaltak 13,5 négyzetkilométert, de elvesztettek 25,5-et. "A pokrovszki irányban 5 négyzetkilométert szereztek, míg csapataink visszaszerezték az ellenőrzést 26 négyzetkilométer felett. Az ukrán erők nem engedték területek elvesztését a Zaporizzsja megyei Huljajpilszke és a Pridnyiprovszke irányában, sőt az észak-szlobozsani térségben visszafoglaltak 4 négyzetkilométert" - fejtette ki. Összegzése szerint az ukrán erők 58 négyzetkilométernyi területet és több települést is visszaszereztek.

Szirszkij szavai szerint a fő erőfeszítések az ellenség feltartóztatására és a lehető legnagyobb veszteségek okozására összpontosultak. "Stabilizálni kellett a helyzetet a legveszélyesebb irányokban, Liman, Dobropillja, Pokrovszk és, Novopavlivszk térségében, miközben erőink aktív védelmi taktikát alkalmaztak, visszaszerezték az elvesztett területeket, megvédték a városokat az ellenséges rakéta- és dróntámadásoktól, és csapásokat mértek Oroszország mélyére. Az oroszok áttörést terveztek a Pokrovszk-Mirnohrad agglomeráció térségében, valamint támadást Zaporizzsja felé, azonban ezek a tervek meghiúsultak" - jelentette ki a főparancsnok.

Szirszkij szavai szerint az ukrán fegyveres erők csökkentették az orosz képességeket az üzemanyag-kenőanyagok előállításában a hadsereg számára, valamint légicsapásmérő eszközeik, rakétáik és drónjaik gyártásában, légvédelmi rendszereikben, és megzavarták közlekedési rendszerük működését. "Összességében drónjaink a múlt hónapban több mint 67 ezer ellenséges objektumot találtak el" - emelte ki, hozzátéve: "csupán augusztusban az ellenség emberi veszteségei 28 790 főt tettek ki. 2025 eleje óta pedig összesen 297 350 orosz megszállót semmisítettünk meg vagy sebesítettünk meg".

A főparancsnok arról is beszámolt, hogy az ukrán hadsereg befejezi az átállást a hadtestszerkezetre. "Befejezzük az átállást a hadtestrendszerre, a hadtestek megkapják hatáskörüket, átveszik a csapatokat és a felelősségi területeket" - magyarázta.

A főparancsnok február 3-án jelentette be a hadtestszerkezetre való áttérés megkezdését. Eddig a hadseregben dandárszerkezet működött.

(MTI)