2025. szeptember 8. 15:08

ENSZ-főbiztos: Izrael egyik háborús bűntettet a másik után követi el a Gázai övezetben

Borzasztónak nevezte hétfőn Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa az izraeli vezetőknek a Gázai övezettel kapcsolatos nyílt népirtó retorikáját és a palesztin emberek szégyenteljes dehumanizálását, és felszólította a nemzetközi közösséget, hogy akadályozza meg a népirtást a palesztin területen.

Türk az Emberi Jogi Tanács 60. ülésének megnyitóján Genfben azt mondta, a palesztin civilek tömeges legyilkolása Gázában, az Izrael által okozott leírhatatlan szenvedés és pusztítás, az életmentő segélyek feltartóztatása és az emiatt kialakult éhínség, az újságírók elleni gyilkosságok, egyik háborús bűntett a másik után mind-mind sokkolja a világ lelkiismeretét.

"Izraelnek a hágai Nemzetközi Bíróságon kell majd felelnie tetteiért, az ellene szóló bizonyítékok egyre csak gyűlnek" - tette hozzá.

Leszögezte: a nemzetközi közösség elmulasztja kötelességét, és azonnal cselekednie kellene annak érdekében, hogy leállítsák a vérengzést.

"Hol vannak a határozott intézkedések a népirtás megakadályozására? Miért nem tesznek az országok többet azért, hogy elejét vegyék a bűncselekményeknek? A térségnek béke kell. Gáza mára egy temetővé vált" - fogalmazott beszédében a főbiztos.

Türk arra kérte az országokat, hogy állítsák le az Izraelbe irányuló fegyverszállítást, és helyezzenek "maximális nyomást" a felekre a tűzszünet, valamint a túszok és az önkényesen fogva tartottak kiszabadulása és a humanitárius segélyek Gázába juttatása érdekében. Határozott lépéseket szorgalmazott továbbá Gáza izraeli katonai megszállásával és a megszállt Ciszjordánia gyorsított annektálásával szemben.

(MTI nyomán)