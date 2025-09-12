Háború :: 2025. szeptember 12. 17:09 ::

Berlinben is bekérették az orosz nagykövetett

A német külügyminisztérium pénteken bekérette a berlini orosz nagykövetet a lengyel légtér orosz megsértése miatt, amelyet a német kormány a NATO szövetségesei elleni szándékos provokációnak tekint.

A pilóta nélküli repülőgépek keddről szerdára virradó éjjel hatoltak be Lengyelország területére, a lengyel és szövetséges vadászgépek a drónok egy részét lelőtték. Ez volt az első eset, hogy orosz harci eszközöket a katonai szövetség légterében lőttek le.

A német külügyminisztérium Vlagyimir Putyin orosz elnök lépéseit "veszélyesnek és elfogadhatatlannak" nevezte, hangsúlyozva: a NATO egységesen kiáll területének és biztonságának védelmében.

A NATO légterének megsértésére válaszul Németország megerősítette katonai jelenlétét a NATO keleti szárnyának védelmében, és kettő helyett immáron négy Eurofighter repülőgépet bocsátott rendelkezésre az év végéig a lengyel légtér ellenőrzésére.

Hollandiában már csütörtökön, Franciaországban és Belgiumban pedig pénteken hasonló diplomáciai lépésre került sor.

Friedrich Merz német kancellár szerdán kijelentette: a drónok NATO-terület feletti átrepülése nem lehetett a véletlen műve. Hozzátette, osztja Donald Tusk lengyel miniszterelnök véleményét, miszerint "az orosz kormány állítása, hogy mindez pusztán véletlen vagy figyelmetlenség következménye volt, nem hiteles".

Merz egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy a drónok bevetése új szakaszt jelez az orosz támadásokban, és súlyos fenyegetést jelent Európa békéjére.

(MTI)