Háború :: 2025. szeptember 16. 17:20 ::

Lengyelország a Zapad-25 hadgyakorlat befejezése után is zárva tartja a fehérorosz határt

A Zapad-25 fedőnevű fehérorosz-orosz hadgyakorlat keddre bejelentett befejezése után Lengyelország továbbra is zárva tartja a lengyel-fehérorosz határátkelőket, amelyeken a forgalmat csak akkor állítják vissza, ha a határ "teljesen biztonságos" lesz - közölte a varsói belügyi tárca.

Lengyelország múlt péntektől határozatlan időre zárta le a Fehéroroszországgal közös határt az akkor kezdődő Zapad-25 manőverek miatt.

A keddi belügyi közleményben aláhúzták: a döntést a Zapad-25 kapcsán hozták, ez viszont "nem jelenti azt, hogy a határzár csak a hadgyakorlat idejére korlátozódik". Lengyelország akkor állítja vissza a forgalmat a fehérorosz határszakaszon, amikor a határ "teljesen biztonságos lesz, és az megerősítést nyer a szolgálatok információiban".

A határforgalom felfüggesztése "kihívást jelent a fuvarozóknak", akiknek például a litván határátkelőket kell igénybe venniük a lengyelországiak helyett - ismerték el.

A lengyel fuvarozók veszteségeit akkor fogják megállapítani, "amikor kiderül, meddig lesz zárva a határ", a kormány annak alapján dönt majd egyes iparágak esetleges állami támogatásáról - jelezték.

Lengyelország már korábban jelentősen korlátozta a forgalmat a lengyel-fehérorosz határátkelőkön, péntektől pedig lezárták az addig még nyitva maradt két közúti és három vasúti határátkelőt.

A bezárt Malaszewicze lengyel-fehérorosz vasúti határátkelő az egyik csomópontként működik a Kínából Európába irányuló szállítmányok számára.

Pawel Wronski lengyel külügyi szóvivő hétfőn közölte: a fehérorosz határátkelők bezárása egyik témája volt azoknak a tárgyalásoknak, amelyeket aznap Radoslaw Sikorski lengyel és Vang Ji kínai külügyminiszter folytatott a Varsó melletti Pruszkówban.

Sikorski arról tájékoztatta kínai hivatali partnerét, hogy Lengyelország kénytelen volt dönteni a határzárról "a fehérorosz fél ismétlődő provokációi miatt" - számolt be a szóvivő. Az intézkedéssel összefüggő veszteségekre vonatkozó újságírói kérdésre válaszul Wronski aláhúzta: a kormány elsősorban az állam biztonságát, "nem pedig a kereskedelmi hasznot" tartja szem előtt.

(MTI)