Izraeli dróncsapásban öten meghaltak vasárnap Libanonban, a déli Bint Dzsbeil településen - közölte a bejrúti egészségügyi minisztérium. Az izraeli hadsereg közölte, hogy támadást intézett a libanoni Hezbollah egyik tagja ellen, és a csapásban "több ártatlan civil is meghalt", az ügyben vizsgálat indult.
A bejrúti tájékoztatás szerint további két ember megsebesült.
Nabih Berri, a libanoni parlament elnöke elmondta, hogy a halálos áldozatok között van egy családapa három gyermekével, és az anya is megsebesült. Hozzátette, hogy az áldozatoknak amerikai állampolgárságuk is volt.
A libanoni állami hírügynökség arról számolt be, hogy a csapás egy motort és egy járművet ért.
Az izraeli közlemény szerint "az izraeli hadsereg sajnálja, ha ártatlan személyek sebesülnek meg, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a károkat a lehető legkisebbre csökkentse. Az esetet vizsgálják" - áll a közleményben.
Navaf Szalam libanoni miniszterelnök az X-en a támadást "megfélemlítő üzenetnek" nevezte.
(MTI nyomán)