Háború, Külföld :: 2025. szeptember 21. 22:23 ::

Libanonnak is jutott a zsidó terrorból

Izraeli dróncsapásban öten meghaltak vasárnap Libanonban, a déli Bint Dzsbeil településen - közölte a bejrúti egészségügyi minisztérium. Az izraeli hadsereg közölte, hogy támadást intézett a libanoni Hezbollah egyik tagja ellen, és a csapásban "több ártatlan civil is meghalt", az ügyben vizsgálat indult.

A bejrúti tájékoztatás szerint további két ember megsebesült.

Nabih Berri, a libanoni parlament elnöke elmondta, hogy a halálos áldozatok között van egy családapa három gyermekével, és az anya is megsebesült. Hozzátette, hogy az áldozatoknak amerikai állampolgárságuk is volt.

A libanoni állami hírügynökség arról számolt be, hogy a csapás egy motort és egy járművet ért.

Az izraeli közlemény szerint "az izraeli hadsereg sajnálja, ha ártatlan személyek sebesülnek meg, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a károkat a lehető legkisebbre csökkentse. Az esetet vizsgálják" - áll a közleményben.

Navaf Szalam libanoni miniszterelnök az X-en a támadást "megfélemlítő üzenetnek" nevezte.

(MTI nyomán)