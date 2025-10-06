Háború :: 2025. október 6. 17:31 ::

Kijev nagy mennyiségű elfogó drónt szerez be

Kijev 235 millió hrivnyát (csaknem 2,2 milliárd forint) különített el elfogó drónok beszerzésére - közölte Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere hétfőn a Telegramon.

Klicsko kiemelte, hogy az év eleje óta Kijev több mint 40 ezer különböző típusú drónt, 200 elektronikai hadviselési rendszert, földi robotizált komplexumot és járművet adott át a fronton harcoló ukrán csapatoknak. "Ma a védelmi tanácsban azt is megvitatjuk, hogyan halad ez a projekt, és milyen további segítségre van szüksége Kijev közösségének a hadsereg részéről" - tette hozzá bejegyzésében.

Volodimir Zelenszkij elnök utasítást adott a kormánynak, az elnöki irodának és az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárának, hogy dolgozzák ki és mutassák be a Zbroja munkanevű ukrán fegyverexportprogram kulcselemeit. Emlékeztetett arra, hogy már megállapodások születtek export-import platformok megnyitásáról Európában, az Egyesült Államokban és a Közel-Keleten.

"A feladat az, hogy ezek a platformok év végéig működésbe lépjenek" - emelte ki Zelenszkij a harmadik alkalommal Ukrajnában megrendezett Nemzetközi Védelmi Ipari Fórum megnyitóján. "Finanszírozásra van szükségünk ahhoz, hogy a teljes potenciál valóban működjön. Minden partnerrel együttdolgozunk, aki képes ezt biztosítani. Eljött az idő, hogy elindítsuk ukrán fegyvereink exportját, azokét a fegyverekét, amelyekből nálunk többlet van, így exportálhatók, és a bevételből finanszírozhatjuk azokat a fegyvereket, amelyek különösen szükségesek a védelemhez" - hangsúlyozta.

Az elnök kiemelte, hogy a háború 2022-es kezdete óta az ukrán védelmi ipar potenciálja több tízszeresére nőtt. "Csupán a drónok és rakéták gyártásának potenciálja jövőre már 35 milliárd dollár lesz. A fronton alkalmazott fegyverek több mint 40 százaléka már ukrán gyártású vagy ukrán közreműködéssel készült. Fegyvereink száma csak nőni fog. A gyártók, az ukrán kormány és minden érintett intézmény feladata, hogy az év végére a fronton legalább 50 százalékban ukrán fegyverek legyenek jelen" - hangsúlyozta az államfő.

Ihor Terehov, a kelet-ukrajnai Harkov városának polgármestere arról adott hírt, hogy hétfőre virradó éjjel az orosz erők 15 drónnal támadták városát, amely az ország második legnagyobb települése. A támadásokban az eddigi adatok szerint négyen megsebesültek.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője közölte, hogy orosz támadás következtében hétfőn Szumiban kigyulladt a szülészeti központ teteje. "A támadás idején az épületben 11 gyermek, 35 beteg és 120 dolgozó tartózkodott. Mindannyiuknak sikerült lemenniük az óvóhelyre" - írta Jermak a Telegram-csatornáján. Hozzátette, hogy az orosz tüzérségi támadás még mindig tart.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 116 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem ebből 83-at semmisített meg vagy hatástalanított.

Az ukrán vezérkar hétfői összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége meghaladta az egymillió 116 ezret, az ukrán erők vasárnap megsemmisítettek öt orosz harckocsit, 18 tüzérségi rendszert és 363 drónt.

(MTI nyomán)