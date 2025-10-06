Háború :: 2025. október 6. 19:44 ::

"London újabb aljas provokációra készül" az orosz hírszerzés szerint

Indokolatlanok és alaptalanok az európai vezetők azon nyilatkozatai, amelyek az uniós országok felett észlelt azonosítatlan dróntevékenységet Oroszországgal hozzák összefüggésbe - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak.

"Európában sok politikus hajlamos ma mindenért Oroszországot hibáztatni. Mindig alaptalanul és indokolatlanul teszik ezt. Így viszonyulunk ezekhez a vádakhoz" - fogalmazott Peszkov.

A Kreml szóvivője azt tanácsolta az általa bírált európai politikusoknak, hogy "szélesítsék látókörüket", ahelyett, hogy minden azonosítatlan drónindítást Oroszországgal hoznának összefüggésbe.

"A történet ezekkel a drónokkal legalábbis furcsa. De nincs semmi ok Oroszországot vádolni ezzel kapcsolatban" - mondta.

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) hétfőn sajtóközleményben azzal vádolta meg Londont, hogy "újabb aljas provokációra készül", amelynek keretében az ukrán fegyveres erőkhöz átállt oroszok egy csoportja megtámadna egy ukrán hadihajót vagy egy külföldi civil hajót valamelyik európai kikötőben. Az elfogandó "terroristákat" azzal készülnek megvádolni, hogy Moszkva megbízásából cselekedtek.

A kiképzés céljára már Nagy-Britanniában érkezett diverzánsokat kínai gyártmányú, víz alatti felszereléssel készülnek ellátni, azt bizonyítandó, hogy Kína támogatja Oroszországot Ukrajna elleni agressziójában".

A Kreml szóvivője a sajtónak nyilatkozva kitért azokra a sajtóközlésekre, amelyek szerint Kína segítséget nyújt Oroszországnak a műholdas célravezetésben. Hangsúlyozta, hogy Moszkva saját űrkutatási potenciállal rendelkezik, amely lehetővé teszi a "különleges hadművelet" előtt álló összes feladat elvégzését.

Peszkov a Kreml nevében üdvözölte Donald Trump amerikai elnöknek azt a kijelentését, miszerint "jó ötletnek tűnik" orosz hivatali partnerének azon javaslata, amely a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött orosz-amerikai Új START-szerződés meghosszabbítására vonatkozik. Putyin azt indítványozta, hogy a felek egy évig, annak a 2026. február 5-én esedékes lejárta után is tartsák magukat a megállapodáshoz.

(MTI nyomán)