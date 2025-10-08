Háború :: 2025. október 8. 15:56 ::

Jelentős éghajlat-károsító következménye van az ukrajnai háborúnak, de ez valamiért mégsem zavarja a "zöld" brüsszeli vezetést

Az emberéletek tömeges tönkretételén és elpusztításán túl az Ukrajnában folyó háború jelentős éghajlatkárosító hatással is jár - hívták fel a figyelmet az üvegházhatás mértékét kutató kezdeményezés (IGGAW) szerdán közzétett jelentésében.

A 2022 februárjában kirobbant ukrajnai háború során eddig keletkezett károsanyag-kibocsátás négy európai uniós tagállam - Ausztria, Magyarország, Csehország és Szlovákia - egyéves összesített üvegházhatásúgáz-kibocsátásának felel meg. A német és a svéd kormány, illetve az Európai Éghajlatvédelmi Alapítvány által finanszírozott IGGAW kutatóinak számítása szerint ez 237 millió tonna szén-dioxid légkörbe kerülését jelenti.

A klímakárosító üvegházhatású gázok mintegy harmadát a harci cselekmények során többek között a tankok és a harci repülőgépek bocsátották ki. Jelentős részben hozzájárultak továbbá a károsanyag-kibocsátáshoz a háborúban keletkezett erdő- és bozóttüzek. Egyedül 2024-ben hússzor akkora területet perzseltek fel a lángok, mint a 2006 és 2021 közötti időszakban. A tüzek elsősorban a frontvonalak közelében és az ukrán-orosz határ térségében keletkeztek.

A klímakutatók vizsgálata szerint 2024 nyara - részben a globális felmelegedés következtében - különösen száraz volt, ami elősegítette az erdőtüzek terjedését. A lángok gyakorlatilag szabadon terjedtek, mert a háború miatt tűzoltásra többnyire nem volt lehetőség.

(MTI)